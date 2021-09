L’anniversaire du 11 septembre – Qu’avons-nous accompli en deux décennies – Implications

La terreur n’a pas été tuée, cependant, elle a donné naissance à des sous-traitants gouvernementaux qui ont non seulement entrepris la sélection, la formation et l’armement des cadres, qui ont fui avant que le premier coup de feu ne soit tiré. (Source de la photo : .)

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

« Le courage est une qualité morale ; ce n’est pas un don de la nature comme une aptitude aux jeux. C’est un choix froid entre deux alternatives, la résolution fixe de ne pas abandonner ; un acte de renonciation qui doit être fait non pas une mais plusieurs fois par la force de la volonté.

~ Lord Charles Wilson, 1er baron de Moran, MC, dans “L’anatomie du courage (1945)”.

Le 11 septembre 2001, un rappel horrible de la façon dont la terreur pouvait être perpétuée dans la patrie américaine, alors que les avions frappaient les tours commerciales jumelles et le Pentagone. La perte des bâtiments emblématiques, la perte de la vie du personnel navigant et des passagers, la main-d’œuvre présente dans les bâtiments et les travailleurs de première ligne de la police et des pompiers, remis en cause par une catastrophe que personne n’avait prévue et prédite.

Beaucoup se poseraient cette question, le gouvernement américain et POTUS, les États-Unis ont-ils gagné la guerre contre le terrorisme ?

Les examens du comité sénatorial et l’argent dépensé par le Pentagone pour former et armer une force dans diverses régions du Moyen-Orient ont conduit les « cadres formés » soit à vendre les armes sur le marché noir mondial/à rejoindre des cadres de l’Etat islamique ; dans le but même, ils ont été formés pour.

La terreur n’a pas été tuée, cependant, elle a donné naissance à des sous-traitants gouvernementaux qui ont non seulement entrepris la sélection, la formation et l’armement des cadres, qui ont fui avant que le premier coup de feu ne soit tiré.

Comme l’aurait dit le président Calvin Coolidge, « les affaires de l’Amérique, c’est les affaires ! » La dispense politique et leurs conseillers ont apparemment pris cela au sérieux et des milliards de dollars ont été sanctionnés pour contenir et éliminer la terreur, le manque de responsabilité, la corruption endémique, non seulement les habitants mais aussi ceux qui sont chargés de la responsabilité en tant que représentants directs du gouvernement américain.

C’est quelque chose que les talibans ont évalué correctement et par le mentorat de l’armée pakistanaise/ISI ; ils ont pu évaluer le potentiel de combat de l’armée nationale afghane. Les talibans ont reçu le soutien de leurs maîtres, qui s’occupaient des familles des talibans.

Le chef de l’ISI pakistanais, le lieutenant général Faiz Hameed, s’est rendu à deux reprises à Kaboul pour s’assurer que son groupe Haqqani soutenu obtienne la formation des ministères clés du gouvernement. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’Inde face à cela, car 17 membres des 33 membres du gouvernement intérimaire à Kaboul sont désignés terroristes par l’ONU. Sirajuddin Haqqani, chef des talibans soutenus par l’ISI, est désormais nommé ministre de l’Intérieur.

L’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) constituée d’une alliance militaire de la Russie, de la Biélorussie, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan est probablement plus pertinente aujourd’hui qu’il y a quelques années.

Article 4 du Traité de sécurité collective sur lequel l’organisation a été créée. L’article 4 stipule qu’une attaque armée menaçant la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’un de ses membres sera considérée comme un acte d’agression contre tous les États membres. Dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, cette clause n’a pas été invoquée.

Les États membres de l’OTSC ont organisé des exercices militaires près de leur frontière avec l’Afghanistan, par mesure de précaution contre un régime terroriste hostile à leur frontière sud.

Implications pour l’Afghanistan

L’Afghanistan est considéré comme une terre vierge pour l’exploitation des métaux des terres rares ainsi que des minerais. Bien que tout le monde en ait parlé et que l’intérêt chinois soit bien connu pour avoir des droits captifs sur ceux-ci pour son industrie manufacturière nationale.

Le gouvernement taliban pourra-t-il négocier un dur marché avec les Chinois ou d’autres pays qui voudraient exploiter ses richesses minérales ?

Le gouvernement taliban peut-il donner de la stabilité à ses citoyens et surtout empêcher ses cadres de devenir voyous car il n’a pas les fonds pour payer les salaires et répondre à leurs aspirations ?

L’énorme cache d’armes et de munitions laissée sur place doit-elle être prise en compte ou utilisée pour constituer ses réserves de liquidités ?

Continuera-t-il son engagement dans le trafic de drogue et le terrorisme ou présentera-t-il désormais un gouvernement plus stable pour ses citoyens ?

Implications pour le Pakistan

La population d’origine pachtoune qui représente un quart de la population totale ne reconnaît pas la ligne Durand et a sa compréhension de la frontière jusqu’à la région de l’Indus. Bien qu’un plus grand nombre de Pachtounes soient employés par le gouvernement pakistanais.

Le soulèvement du Baloutchistan et ses attaques audacieuses contre l’armée pakistanaise, bien qu’insignifiantes pour le moment, pourraient prendre de l’ampleur.

Le problème du Sindh n’est pas beaucoup dans les nouvelles, cependant, continue de mijoter alors que les Punjabis dominants règnent sur les minorités.

Implications pour l’Inde

Le groupe Haqqani dominant n’est probablement pas gentil avec les intérêts indiens en Afghanistan et il soutiendra le réseau terroriste pakistanais pour envoyer des djihadistes dans la vallée du Cachemire sous le nom de marque État islamique – Khosran (IS-K), pour se distancier de toute responsabilité et obligation de rendre compte directes.

Que doit faire l’Inde ?

Alors que les développements se produisent à Kaboul, les ANE américains et russes sont en discussion avec l’ANS indienne M. Ajit Doval.

Le secrétaire russe du Conseil de sécurité Nikolai Patrushev et le conseiller indien à la sécurité nationale (NSA) Ajit Doval se sont entretenus mercredi à New Delhi. Les deux parties auraient examiné la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Afghanistan.

Il est clair que les réunions de la NSA indienne avec ses homologues américain et russe, les discussions du Premier ministre Modi avec le président russe Poutine, les discussions internes du Premier ministre avec le comité du cabinet pour la sécurité sur ses implications.

L’Inde devrait prendre des mesures secrètes/ouvertes pour soutenir les groupes minoritaires au Pakistan afin qu’ils restent occupés chez eux.

La LdC ne doit pas rester pacifique si le Pakistan veut canaliser le terrorisme vers l’Inde.

Lancez une offensive diplomatique pour amener le gouvernement américain à remettre en question l’utilisation des fonds par le Pakistan pour lutter contre le terrorisme et revoir sa responsabilité sur les fonds dépensés pour former et armer les dissidents qui à leur tour ont rejoint l’ISIS / IS-K et ses dérivés.

La faction des talibans à Doha devrait être engagée dans un dialogue et l’Inde devrait continuer à faire avancer son soft power en termes d’aide humanitaire – éducation, services médicaux et médicaments ainsi que soutien vaccinal à la pandémie qui affecte le grand public.

Le paquet économique doit être présenté pour s’assurer que le peuple afghan qui est ami avec l’Inde ne soit pas aliéné. Le Système Bancaire a besoin d’être restauré pour que la reprise économique et l’activité commerciale reprennent.

L’alliance CSTO est importante pour l’Inde à ce stade et on peut affirmer avec certitude qu’elle peut être utilisée à l’avantage de l’Inde pour soutenir secrètement et ouvertement les factions alignées avec ces pays.

Le Mouvement islamique du Turkménistan oriental (ETIM), un groupe militant ouïghour, nie davantage les intérêts du PCC/APL. Les talibans ne sont pas susceptibles de transiger sur les intérêts d’ETIM et leurs aspirations dans la région.

Le Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), depuis sa création en 2007, est le groupe d’opposition armé le plus important et le plus actif au Pakistan. Il a été formé par plusieurs petits groupes opérant dans les zones tribales du Pakistan et dans une moindre mesure dans la province de la frontière du Nord-Ouest (NWFP) et a toujours été presque entièrement composé de Pashtoun. La communication avec eux est importante, par les différentes agences de renseignement qui travailleraient à les utiliser pour leurs objectifs finaux.

Le port de Chabahar offre également un accès direct à la base aérienne indienne de Farkhor au Tadjikistan. L’itinéraire Chabahar se traduira par une réduction de 60% des coûts d’expédition et une réduction de 50% du temps d’expédition de l’Inde vers l’Asie centrale. La route du port de Chabahar pour approvisionner les articles de première nécessité sera bien accueillie par les talibans.

L’Inde devrait également influencer le soutien de l’Iran aux Hazaras/Chiites et aux autres communautés minoritaires en Afghanistan.

L’Inde devrait avoir une plus grande portée auprès des pays islamiques pour pouvoir influencer les talibans et ses diverses factions afin de contenir les menaces probables contre l’Inde.

L’Inde a un rôle à jouer en Afghanistan et c’est un moment Carpe Diem pour la diplomatie indienne de le faire compter car la situation reste fluide et dynamique. Le gouvernement des 33 membres durera-t-il, les Chinois seront-ils exubérants pour combler le vide du retrait américain ? Le Pakistan sera-t-il le seul dépositaire du rôle de l’Afghanistan dans un avenir proche ou à moyen terme, c’est une hypothèse.

L’Afghanistan a été le cimetière des empires ayant vaincu les Britanniques, les Russes et maintenant les Américains, s’opposeront-ils au déploiement de l’APL en Afghanistan ? Sera-ce le cimetière des Chinois dans quelques années ?

Le gouvernement afghan doit se mettre au travail et, espérons-le, les réponses aux questions ci-dessus seront révélées bien plus tôt que tard.

«Tous ceux qui ont sur la tête des primes du FBI d’un million de dollars dirigent désormais les ministères afghans, pour prêter serment samedi. Les talibans étaient au pouvoir le 11 septembre 2001. Ils seront au pouvoir le 11 septembre 2021. Deux tours, vingt ans, trois mille milliards de dollars et deux cent mille morts ».

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

