L’anniversaire du Megxit prouve que Meghan et Harry peuvent « se débrouiller seuls » – Expert | Royale | Des nouvelles

Non seulement les deux ont réussi à se créer une nouvelle vie depuis Megxit, mais ils ont également formulé une marque « puissante », a affirmé Richard Fitzwilliam. S’adressant à Express.co.uk, M. Fitzwilliam a déclaré que Meghan et Harry pensaient qu’ils avaient enfin trouvé la liberté loin du cabinet. Il a ajouté : « Ils peuvent se tenir sur leurs deux pieds.

« Les contrats l’ont montré, mais ils n’ont pas encore fait grand-chose avec Spotify.

« Ils n’ont pas fait grand-chose mais la marque Sussex est puissante. C’est très important.

« Ils étaient sur le magazine Time en tant qu’icône.

« Ils pensent qu’ils ont certainement trouvé la liberté.

« Oprah a été destructrice à mon avis et ils font les choses à leur manière. »

Le couple a annoncé son départ complet de la famille royale en janvier dernier.

Depuis lors, le couple a cherché à devenir plus indépendant financièrement et a signé des accords avec Netflix et Spotify.

M. Fitzwilliam, cependant, affirme que la paire reste une grande perte pour la firme.

JUSTE DANS: Famille royale EN DIRECT: William » ébranlé » par les commentaires de Meghan à propos de Kate

Bien que la reine célèbre son jubilé de platine cette année, il n’est pas clair si le couple reviendra au Royaume-Uni pour célébrer l’exploit remarquable de Sa Majesté.

Meghan n’est pas retournée au Royaume-Uni depuis leur départ du cabinet.

Harry est revenu pour son grand-père, les funérailles du prince Philip en avril et pour une cérémonie célébrant la vie de sa mère pendant l’été.

Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle, l’expert royal Katie Nicholl a déclaré qu’il était certain que le couple reviendrait au Royaume-Uni cette année.

Elle a déclaré: « Je pense que nous pouvons être certains que Harry et Meghan reviendront en Grande-Bretagne.