L’annonce de la grossesse de la princesse Béatrice était une “ fouille totale ” dans les Sussex ⋆ .

Dois-je prendre cela comme un compliment ou non que pratiquement tous les commentateurs royaux stupides étaient d’accord avec moi hier? Lorsque nous avons vu pour la première fois l’annonce de la grossesse de la princesse Béatrice tôt le mercredi 19 mai, ma première pensée a été «wow, à l’occasion de l’anniversaire des Sussex? Ce n’est pas une coïncidence. Je crois toujours que ce n’était pas une coïncidence. Tout le monde dans les médias britanniques dit la même chose: les Yorks faisaient une sorte de «fouille» mal placée chez Harry et Meghan, une partie du bœuf de longue date des York avec H&M.

Le moment de l’annonce de la grossesse de la princesse Béatrice était une «fouille totale» chez Meghan Markle et le prince Harry, selon les initiés royaux. Béatrice a choisi d’annoncer qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi tôt mercredi – à l’occasion du troisième anniversaire de mariage du duc et de la duchesse de Sussex.

Les Sussex ont révélé qu’ils attendaient leur fils, Archie, au mariage de sa sœur la princesse Eugénie le 12 octobre 2018, et une source hautement placée a spéculé sur l’annonce de Béatrice: «C’était une fouille totale chez Harry et Meghan. Ils ont volé le tonnerre d’Eugénie le jour de son grand jour, après tout, et il semble que cela n’ait pas été oublié.

Robert Jobson, auteur de «Prince Philip’s Century», a ajouté: «Dans la vie, le timing est tout. Et il semble qu’après qu’Harry et Meghan aient volé les gros titres et l’attention du monde en annonçant que Meghan était enceinte d’Harry, détournant les projecteurs du mariage de la princesse Béatrice, elle n’a pas oublié. Annoncer sa propre grossesse à l’occasion du troisième anniversaire de mariage des Sussex a peut-être été une coïncidence, mais je ne pense pas. Plus ça change, plus c’est la même chose.”

Un autre observateur royal ayant des liens étroits avec le palais a déclaré que les cousins ​​s’entendaient tous – d’où Eugénie, son mari, Jack Brooksbank, et leur bébé, August, vivant actuellement dans la maison britannique des Sussex, Frogmore Cottage. Mais ils ont ajouté: “Béatrice et Eugénie aiment vraiment Harry et Meghan, mais Béatrice devait savoir à quoi ressemblerait le moment, sûrement?”

Une autre source royale a déclaré que Béatrice avait retardé l’annonce de sa grossesse jusqu’après les funérailles de son grand-père, le prince Philip, qui ont eu lieu le 17 avril.

Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail, a également tweeté: «C’est une coïncidence intéressante que la nouvelle #royal baby ait été annoncée à l’occasion de l’anniversaire de mariage de Harry et # Meghan. La sœur de Béatrice, la princesse Eugénie, aurait été surprise que Meghan ait choisi d’annoncer qu’elle était enceinte d’invités à son mariage en 2018. »

On pensait que la mère des princesses était «furieuse» que la grossesse des Sussex ait révélé le moment opportun. Comme l’écrivaient Dylan Howard et Andy Tillett dans leur livre «Royals At War», «Meghan y a mis le pied quand elle a décidé que ce serait le moment idéal pour annoncer qu’elle et Harry attendaient leur premier enfant. C’était une énorme gaffe sociale, même si vous n’étiez pas une royale – voler la vedette à Eugénie, qui était furieuse, tout comme sa mère, Sarah.

J’ai vu des escadrons du Sussex se reculer à l’idée qu’il s’agissait d’une sorte de petit coup pour coup visant à blesser Harry et Meghan. Ce n’est pas exactement mon interprétation? Par exemple, je n’ai jamais dit que Harry et Meghan seraient ou seraient dérangés par ce genre de choses, et ils ont probablement ri de la mesquinerie de Béatrice, tout en étant également heureux pour elle. Ce n’est même pas comme si Béatrice était la seule à essayer de «voler le tonnerre» de l’anniversaire – Kate sortait pour son un événement par semaine (ressemblant à un crétin), la reine a fait un appel Zoom, Charles a fait un événement. Et aucun d’entre eux n’a publiquement souhaité à Harry et Meghan un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. Tout cela était très pointu et obsessionnel de la part du clan Windsor, et je parie que Harry et Meghan l’ont remarqué, ont haussé les épaules et ont continué à vivre leur meilleure vie à Montecito.

