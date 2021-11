L’annonce de la reconnaissance faciale de Facebook ne s’applique pas au métaverse

Facebook dit qu’il cessera d’utiliser la reconnaissance faciale pour le marquage des photos. Dans un article de blog publié lundi, Meta, la nouvelle société mère du réseau social, a annoncé que la plateforme supprimerait les modèles de visage de plus d’un milliard de personnes et fermerait son logiciel de reconnaissance faciale, qui utilise un algorithme pour identifier les personnes sur les photos qu’ils téléchargent. Facebook. Cette décision représente une étape majeure pour le mouvement contre la reconnaissance faciale, qui, selon les experts et les militants, est en proie à des problèmes de partialité et de confidentialité.

Mais l’annonce de Meta s’accompagne de quelques mises en garde importantes. Alors que Meta dit que la reconnaissance faciale n’est pas une fonctionnalité sur Instagram et ses appareils Portal, le nouvel engagement de la société ne s’applique pas à ses produits metaverse, a déclaré Jason Grosse, porte-parole de Meta, à Recode. En fait, Meta explore déjà des moyens d’intégrer la biométrie dans son entreprise émergente de métaverse, qui vise à créer une simulation virtuelle basée sur Internet où les gens peuvent interagir en tant qu’avatars. Meta conserve également DeepFace, l’algorithme sophistiqué qui alimente sa fonction de reconnaissance faciale par marquage photo.

« Nous pensons que cette technologie a le potentiel de permettre des cas d’utilisation positifs à l’avenir qui maintiennent la confidentialité, le contrôle et la transparence, et c’est une approche que nous continuerons d’explorer alors que nous examinons comment nos futures plates-formes et appareils informatiques peuvent mieux répondre aux besoins des gens. « , a déclaré Grosse à Recode. « Pour toutes les applications futures potentielles de technologies comme celle-ci, nous continuerons à être publics sur l’utilisation prévue, sur la manière dont les gens peuvent contrôler ces systèmes et leurs données personnelles, et sur la manière dont nous respectons notre cadre d’innovation responsable. »

Cette reconnaissance faciale pour le marquage de photos quitte Facebook, également connue sous le nom de « grande application bleue », est certainement importante. Facebook a initialement lancé cet outil en 2010 pour rendre sa fonction de marquage de photos plus populaire. L’idée était que laisser un algorithme suggérer automatiquement de taguer une personne en particulier sur une photo faciliterait la tâche que de la taguer manuellement et, peut-être, encouragerait plus de personnes à taguer leurs amis. Le logiciel est informé par les photos que les gens publient d’eux-mêmes, que Facebook utilise pour créer des modèles de visage uniques liés à leurs profils. La technologie d’intelligence artificielle DeepFace, qui a été développée à partir d’images téléchargées par les utilisateurs de Facebook, permet de faire correspondre les modèles de visage des personnes aux visages de différentes photos.

Les experts en confidentialité ont fait part de leurs préoccupations immédiatement après le lancement de la fonctionnalité. Depuis lors, des études pivots de chercheurs comme Joy Buolamwini, Timnit Gebru et Deb Raji ont également montré que la reconnaissance faciale peut avoir des préjugés raciaux et sexistes, et est particulièrement moins précis pour les femmes à la peau plus foncée. En réponse à l’opposition croissante à la technologie, Facebook a opté pour la fonction de reconnaissance faciale en 2019. Le réseau de médias sociaux a également accepté de payer un règlement de 650 millions de dollars l’année dernière après qu’un procès a prétendu que l’outil de marquage violait la loi de l’Illinois sur la confidentialité des informations biométriques.

Il est possible que défendre cette utilisation particulière de la technologie de reconnaissance faciale soit devenu trop coûteux pour Facebook et que le réseau social ait déjà obtenu ce dont il avait besoin de l’outil. Meta n’a pas exclu d’utiliser DeepFace à l’avenir, et des entreprises comme Google ont déjà intégré la reconnaissance faciale dans les caméras de sécurité. Le futur matériel de réalité virtuelle pourrait également collecter de nombreuses données biométriques.

« Chaque fois qu’une personne interagit avec un environnement de réalité virtuelle comme le métaverse de Facebook, elle est exposée à la collecte de ses données biométriques », a déclaré à Recode John Davisson, avocat à l’Electronic Privacy Information Center. « Selon la façon dont le système est construit, ces données peuvent inclure les mouvements oculaires, le suivi du corps, les scans du visage, les empreintes vocales, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, des détails sur l’environnement de l’utilisateur et bien plus encore. C’est une quantité stupéfiante d’informations sensibles entre les mains d’une entreprise qui montre à maintes reprises qu’elle ne peut pas faire confiance à nos données personnelles.

Plusieurs des projets actuels de Meta montrent que l’entreprise n’a pas l’intention d’arrêter de collecter des données sur le corps des personnes. Meta développe des avatars hyperréalistes que les gens utiliseront lorsqu’ils voyageront dans le métavers, ce qui nécessite de suivre les mouvements du visage de quelqu’un en temps réel afin qu’ils puissent être recréés par leur avatar. Un nouveau casque de réalité virtuelle que Meta prévoit de lancer l’année prochaine comprendra des capteurs qui suivent les mouvements oculaires et faciaux des personnes. La société a également réfléchi à l’intégration de la reconnaissance faciale dans ses nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban, qui permettent au porteur d’enregistrer son environnement pendant qu’il se promène, et Reality Labs, la plaque tournante de Meta pour l’étude de la réalité virtuelle et augmentée, mène des recherches en cours sur la biométrie, selon aux publications sur le site Web des carrières de Facebook.

En plus de la loi sur la confidentialité biométrique de l’Illinois, il existe un nombre croissant de propositions aux niveaux local et fédéral qui pourraient freiner la façon dont les entreprises privées utilisent la reconnaissance faciale. Pourtant, il n’est pas clair quand les régulateurs parviendront à un consensus sur la façon de réglementer cette technologie, et Meta n’indiquerait aucune législation spécifique qu’elle soutient. En attendant, la société se réjouit de la célébration de sa nouvelle annonce. Après tout, c’est une bonne occasion de souligner autre chose que la récente fuite de milliers de documents internes révélant que Facebook n’est toujours pas capable de sécuriser sa plateforme.