L’annonce de l’alliance entre Walmart et Litecoin s’est avérée fausse Que s’est-il passé ?

in

Parfois, des rumeurs non confirmées peuvent avoir plus d’effet que prévu dans la réalité. C’est précisément ce qui s’est passé avec Litecoin (LTC) récemment, et tout cela avait à voir avec une déclaration de Walmart. Ici, nous vous disons les détails.

Litecoin a récemment réussi à grimper de 20%, à la suite d’un faux communiqué de presse faisant référence à un partenariat présumé avec Walmart. La fausse déclaration est sortie sur GlobeNewswire. Cependant, cet effet a été perdu après que Walmart a nié la nouvelle.

Le communiqué de presse indiquait que Walmart accepterait les crypto-monnaies pour les paiements des acheteurs utilisant le Litecoin. Un site Web non fonctionnel a également été mentionné dans l’e-mail de l’un des contacts répertoriés, suscitant des soupçons.

Qu’a dit Walmart à propos de l’association présumée avec Litecoin ?

Le porte-parole de Walmart, Randy Hargrove, a confirmé que le communiqué de presse était totalement faux. Il a également déclaré que Walmart avait contacté la société de presse pour enquêter sur la façon dont le faux communiqué de presse avait été publié. À cet égard, GlobeNewswire a publié un « avis d’ignorer » le communiqué original à 11 h 18 HNE.

Plusieurs médias, dont CNBC, ont fait les gros titres de l’annonce. Les actions de Walmart ont eu peu de mouvement.

Quelques commentaires supplémentaires

Litecoin a tweeté le communiqué de presse depuis son compte officiel à 9h50 HE. En réponse aux différents médias qui l’ont couvert, l’un des membres de l’équipe des médias sociaux Litecoin «il était un peu anxieux et a partagé l’histoire sur le compte twitter Litecoin». Ceci selon la Fondation Litecoin dans un communiqué publié lundi après-midi. «Cela a été rapidement supprimé et nous avons pris des mesures pour corriger les problèmes futurs».

Le communiqué n’a jamais été répertorié sur le site Web officiel de Walmart et a été retiré du site Web de GlobeNewswire. Newswire n’a pas renvoyé d’appel à commentaires.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport