L’annonce de Noël 2021 de Very cible ceux qui aiment anticiper

“Après que Noël ait été réduit pour beaucoup l’année dernière par des blocages de dernière minute, nous voulions entrer dans l’esprit tôt.” : Cary O’Brien. // Very.co.uk lance son spot TV de Noël, 85 jours avant le 25 décembre // Le spot du distributeur souligne qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer à fêter Noël

Very.co.uk est le dernier grand magasin à lancer cette année sa publicité télévisée de Noël, ciblant ceux qui aiment planifier à l’avance pour la période des fêtes, avec une série de « Très meilleures excuses » pour faire tout ce que nous ne pouvons que faire à cette période de l’année.

Le film de 30 secondes fera ses débuts sur ITV ce soir à 21 heures avant Grantchester et dépeint la réaction confuse des tricheurs d’Halloween lorsqu’ils arrivent dans une maison entièrement décorée pour Noël.

Lancée 85 jours avant Noël, l’annonce présente également une chorale de chanteurs de chants interprétant une version de “Holly Jolly Christmas”, avec des paroles mises à jour qui racontent à quel point Noël est la meilleure excuse de l’année pour s’en sortir avec tant de choses que nous ne voudrions pas font habituellement – non seulement décorer notre maison de lumières et porter des pulls de Noël, mais aussi demander à nos enfants d’aider à la maison afin de rester sur la belle liste du Père Noël et de gagner ce cadeau tant convoité.

La directrice marketing du groupe Very, Carly O’Brien, a déclaré : « Chez Very, notre mantra est de permettre aux gens d’acheter ce dont ils ont besoin – que ce soit des friandises ou des articles de tous les jours – qui créent de la joie “ce moment même”.

« Après que Noël ait été réduit pour beaucoup l’année dernière par des blocages de dernière minute, nous voulions entrer dans l’esprit tôt et embrasser sans honte la saison dès que les feuilles commencent à tomber. En tant qu’amateurs et champions ultimes de Noël d’aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur l’autonomisation et la possibilité pour nos clients de dire oui à toutes les excuses qui rendent leur Noël si merveilleux.

Les données de Very montrent que les termes de recherche liés à Noël – à la fois sur site et via des moteurs de recherche externes – ont commencé plus tôt cette année, les chiffres commençant à augmenter à partir de début août alors que les familles cherchent à dynamiser notre « retour » de Noël et raviver la magie.

