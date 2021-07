L’annonce de Sergio Ramos comme nouveau joueur du PSG, imminente

in

07/05/2021

Le à 20:29 CEST

Alberto Teruel

Le « feuilleton » de Sergio Ramos touche à sa fin. Celui qui était joueur du Real Madrid ces 16 dernières années a quitté l’équipe blanche en juin dernier après la fin de son contrat et l’annonce de son nouveau club n’est qu’une question d’heures. Selon L’Equipe, le défenseur central sévillan a débarqué aujourd’hui à Paris pour subir la visite médicale.

La condition physique a été, précisément, l’un des grands fardeaux de Ramos au cours de cette saison. L’ancien capitaine du Real Madrid a à peine pu jouer 21 matchs toutes compétitions confondues en raison de blessures, et par conséquent il n’a pas été appelé pour le Championnat d’Europe ou les Jeux Olympiques. Malgré cette charge physique, le défenseur central de Camas a eu le temps de récupérer et devrait passer l’examen médical sans grandes difficultés.

Une fois la visite médicale passée, sa présentation au PSG sera imminente. L’arrivée de Ramos dans l’équipe parisienne intervient après avoir trouvé un accord contractuel pour deux saisons, l’une des grandes pierres d’achoppement de ses négociations avec le Real Madrid. Le défenseur central mettra fin à son contrat en juin 2023, à l’âge de 37 ans. Personne ne sait si 2023 sera l’année où Ramos fera ses adieux au football, car dans différentes interviews, il a déclaré que cela continuerait “jusqu’à ce que le physique et la tête durent”.

Axe du projet ambitieux d’Al-Khelaïfi

Le PSG n’a pas perdu de temps sur ce marché des transferts. Après avoir annoncé le renouvellement de Neymar, l’équipe parisienne a commencé à bouger sur le marché des transferts pour entourer la star brésilienne de footballeurs avec lequel vous pouvez apporter la Ligue des Champions tant attendue dans la capitale française. Wijnaldum est arrivé en premier, un souhait exprès de Ronald Koeman que Leonardo a frustré au dernier moment, et dans les prochains jours, trois nouvelles recrues seront fermées : Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. De belles signatures qui font du PSG une équipe encore plus redoutable.