L’annonce de Shiba Inu Oshiverse transforme la crypto SHIB en un jeu de métaverse

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ne joue pas à un jeu, ou est-ce le cas ? Après avoir mené la charge des pupcoins jusqu’au second semestre 2021, le jeton SHIB a une valeur beaucoup plus élevée qu’elle ne l’était au début de l’année. Pourtant, la crypto a besoin de quelque chose pour pimenter les choses et rester à la fois tendance et conforme à la marque. Les investisseurs sont ravis de voir que la crypto SHIB sera en mesure de conserver ce solde ; une annonce de Shiba Inu Oshiverse aujourd’hui montre que le jeton n’est pas seulement un autre pupcoin, mais aussi un jeu de métaverse.

Shiba Inu cherche des moyens de renforcer son écosystème depuis le milieu de l’été. Au second semestre, elle a lancé son propre échange décentralisé (dex) appelé ShibaSwap ; pendant ce temps, il continue de trouver son jeton coté sur de plus en plus d’échanges à travers le monde, augmentant largement l’exposition. Il s’associe même désormais avec le favori des commerçants de détail AMC (NYSE :AMC) pour autoriser le SHIB comme mode de paiement des billets de cinéma.

Quelle est la prochaine étape, alors ? Eh bien, les développeurs ont évidemment pris note de la plus grande technologie de blockchain de ces derniers mois. En suivant les traces de réseaux comme Polygone (CCC :MATIC-USD), qui a explosé ces dernières semaines, il crée sa propre solution de couche 2. Les projets Shibarium layer-2 permettront à Shiba Inu d’avoir sa propre blockchain, augmentant considérablement le potentiel de croissance future.

Aujourd’hui, un nouveau projet, l’Oshiverse, est l’un des projets les plus ambitieux entrepris par les développeurs de Shiba Inu. Prévu pour être lancé sur la chaîne Shibarium de couche 2, le Shiba Inu Oshiverse aidera le jeton à rivaliser dans un nouveau créneau crypto en plein essor. Ce matin, les développeurs dynamisent les investisseurs en annonçant le studio de jeu qui aidera à développer le métavers.

Shiba Inu Oshiverse obtient un développeur de jeux vidéo Triple-A

Fin novembre, Shiba Inu a annoncé son intention d’entrer dans les espaces de jeu et de métaverse à jeton non fongible (NFT). Cependant, depuis lors, les développeurs ont refusé de lever le pied du gaz. Leur nomination de William Volk au poste de direction du studio Shiba Games intéresse les investisseurs. Maintenant, son annonce sur le Shiba Inu Oshiverse suscite encore plus d’enthousiasme.

Les dirigeants de Shiba Inu annoncent ce matin sur Twitter que Studios de jeu dirigera le développement de l’Oshiverse. Le fabricant de jeux australien est spécialisé dans les titres mobiles et de réalité virtuelle ; compte tenu de l’histoire de William Volk en tant que développeur mobile pour Activision (NASDAQ :ATVI), c’est tout à fait logique.

Les cryptos du métaverse connaissent une ascension fulgurante au milieu des géants de la technologie qui adoptent des plateformes de métaverse. Le changement de marque de Facebook en Méta-plateformes (NASDAQ :FB) met en évidence la taille et le potentiel de cette industrie ; de nombreuses entreprises voient l’espace virtuel comme la prochaine étape pour les médias sociaux. L’adoption par SHIB de cette technologie lui permet de rivaliser avec d’autres jetons métavers comme Decentraland (CCC :MANA-USD) et Axie Infini (CCC :AXS-USD); des jetons comme ces deux-là ont enregistré des gains de plusieurs centaines, voire de mille pour cent, ces derniers mois.

