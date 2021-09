L’annonce d’emploi des puces RISC-V crée des spéculations improbables sur Apple

Une offre d’emploi Apple révèle que la société explore l’utilisation de puces RISC-V, une technologie de processeur open source qui rivalise avec l’architecture ARM utilisée pour les puces des séries A et M d’Apple.

Cependant, alors que certains suggèrent que cela indique que la société cherche à remplacer les processeurs basés sur ARM, c’est un scénario extrêmement improbable…

Fond

Apple a bien sûr depuis longtemps conçu ses propres puces pour les appareils mobiles et autres. Ses puces de la série A sont basées sur l’architecture ARM (pour laquelle Apple paie une redevance), conçue par la société Cupertino puis fabriquée par TSMC.

Après des années de spéculation, Apple a également commencé à adopter exactement la même approche avec les Mac, abandonnant les processeurs Intel pour ses puces de série M de conception propre, à commencer par le M1.

Puces RISC

RISC est l’acronyme de Reduced Instruction Set Computer, une approche plus efficace de l’informatique mise au point par IBM, Stanford et UC Berkley à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Les puces ARM sont des puces RISC, et voici comment la société les définit :

Un ordinateur à jeu d’instructions réduit est un type d’architecture de microprocesseur qui utilise un petit jeu d’instructions hautement optimisé plutôt que le jeu d’instructions hautement spécialisé que l’on trouve généralement dans d’autres architectures. RISC est une alternative à l’architecture CISC (Complex Instruction Set Computing) et est souvent considérée comme la technologie d’architecture CPU la plus efficace disponible aujourd’hui. Avec RISC, une unité centrale de traitement (CPU) met en œuvre le principe de conception du processeur d’instructions simplifiées qui peuvent faire moins mais peuvent s’exécuter plus rapidement. Le résultat est une performance améliorée. Une caractéristique clé de RISC est qu’il permet aux développeurs d’augmenter le jeu de registres et d’augmenter le parallélisme interne en augmentant le nombre de threads parallèles exécutés par le CPU et en augmentant la vitesse des instructions d’exécution du CPU. ARM, ou « Advanced RISC Machine » est une famille spécifique d’architecture de jeu d’instructions basée sur une architecture de jeu d’instructions réduite développée par Arm Ltd. Les processeurs basés sur cette architecture sont courants dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les ordinateurs de bureau, ainsi que un nombre croissant d’autres appareils intelligents.

L’avantage de l’architecture RISC est qu’elle réduit les coûts de fabrication des puces et maximise l’efficacité énergétique des appareils mobiles.

L’intérêt d’Apple pour les puces RISC-V

RISC-V («RISC Five») est la cinquième génération du processeur RISC de Berkley – bien que l’université l’ait rendu open source, de nombreux autres ont également travaillé dessus.

Une offre d’emploi Apple publiée hier montre l’entreprise à la recherche d’un programmeur pour travailler sur les puces RISC-V.

Le candidat retenu aura une excellente compréhension et connaissance de l’architecture RISC-V ISA ainsi qu’une connaissance pratique de la micro-architecture NEON dans les cœurs de processeur ARM du point de vue de la programmation vectorielle.

Certains pensent qu’Apple pourrait être dans les premiers stades de la planification du passage d’ARM à RISC-V pour les futures générations de puces des séries A et M, afin d’éviter d’avoir à payer des redevances.

C’est extrêmement improbable. Changer d’architecture est une entreprise colossale, impliquant des années de planification et de préparation. Si Apple avait eu l’intention de passer aux puces RISC-V, il l’aurait presque certainement fait avant de passer ses Mac d’Intel à ARM.

De plus, CNET note que la portée du poste est très spécifique.

Le programmeur travaillera dans une équipe qui « met en œuvre des solutions RISC-V innovantes et des routines de pointe. Il s’agit de prendre en charge le calcul nécessaire pour des choses telles que l’apprentissage automatique, les algorithmes de vision, le traitement du signal et de la vidéo », indique la description de poste. Le travail se fait au sein du groupe Vector and Numerics d’Apple, qui conçoit des sous-systèmes intégrés dans des produits tels que les Mac, les iPhones, les montres Apple et les téléviseurs Apple. Cela pourrait indiquer que l’utilisation de RISC-V aurait lieu dans le matériel de support, et non dans le processeur principal qui alimente un périphérique informatique.

Apple fabrique déjà un moteur neuronal spécifique pour ces types de tâches d’IA, donc le travail peut concerner une future version de celui-ci.

