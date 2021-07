L’annonce des mémoires explosives du prince Harry surprend la famille royale – “Oh mon Dieu” | Royale | Nouvelles

La famille royale n’était absolument pas au courant du projet du duc de Sussex de publier un mémoire décrivant la vie en tant que membre de la famille royale, selon des initiés. Des sources proches de son père, le prince Charles, ont été « surprises » en apprenant la nouvelle, l’une d’entre elles disant « oh ça alors ».

Les assistants du palais ont refusé de commenter cette nouvelle surprenante et ont déclaré qu’on en dirait plus une fois le livre publié.

“Le prince de Galles aime beaucoup ses enfants et reste concentré sur son travail pour garantir un avenir durable à la prochaine génération, y compris ses propres enfants et petits-enfants”, a déclaré un haut responsable de Clarence House.

Le duc de Sussex, 36 ans, a annoncé un accord avec les éditeurs de Penguin Random House et a déclaré qu’il révélerait ses “hauts et bas” dans ses mémoires.

Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives, cependant, les détails spécifiques sur le montant n’ont pas été divulgués.

“Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à façonner lui », un communiqué de presse décrivant le livre lu.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être un mari et un père que le prince Harry offrira un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.

Penguin House a ajouté qu’ils étaient « ravis de publier » le prince.

“Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit”, a déclaré Markus Dohle, PDG de Penguin Random House.