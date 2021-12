L’annonce du diagnostic de cancer du bassiste de Blink-182 Mark Hoppus était en fait un accident

L’annonce publique du bassiste de Blink-182, Mark Hoppus, concernant son traitement contre le cancer était en fait un accident.

Hoppus a pris Internet par surprise lorsqu’il a publié une photo de lui recevant une chimiothérapie dans son histoire Instagram en juin. Le musicien a déclaré au magazine GQ que la publication était en fait un accident et qu’il avait l’intention de la partager uniquement en utilisant la fonction « amis proches » sur Instagram.

Mark Hoppus a révélé que son annonce initiale du diagnostic de cancer était en fait un accident. (REUTERS/Mario Anzuoni)

« Tout au long de la journée, alors que je reçois une chimiothérapie et que de plus en plus de sacs de produits chimiques s’égouttent dans mon corps, d’autres personnes me tendent la main et se disent: » Mec, qu’est-ce qui se passe? « », a déclaré Hoppus lors d’une interview avec le sortie.

Hoppus a été rapidement contacté par son manager pour lui demander si le musicien avait eu l’intention de publier la nouvelle. Peu de temps après, Hoppus a commencé à recevoir des messages d’amis et de sa famille qu’il n’avait pas encore dit. Cependant, il n’a pas pu répondre aux messages en raison de la chimiothérapie.

Le bassiste de BLINK-182, MARK HOPPUS, DIT QU’IL EST « SANS CANCER »

Hoppus avait partagé une photo de lui se préparant pour une série de chimiothérapie dans son histoire Instagram au lieu de simplement sa liste d' »amis proches » sur l’application. (Kevin Mazur/. pour iHeartMedia)

« La chimio, c’est comme être sur le pire vol international de nuit où vous ne pouvez pas dormir ou vous mettre à l’aise », a-t-il déclaré à GQ.

Plus tard dans la journée, Hoppus a écrit une déclaration officielle qu’il a partagée sur les réseaux sociaux.

« Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer », écrivait-il à l’époque. « J’ai un cancer. Ça craint, et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça. »

Hoppus avait reçu un diagnostic de cancer du sang agressif, un lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4.

Hoppus a révélé qu’il avait traversé une période sombre après avoir découvert son diagnostic. Le musicien a eu recours à la thérapie pour traverser les premières semaines après avoir appris la nouvelle.

« J’ai eu une période très sombre après l’avoir découvert », a-t-il déclaré à GQ.

Hoppus a annoncé qu’il n’avait plus de cancer en septembre. (Jeff Kravitz/FilmMagic pour iHeartMedia)

« J’ai traversé toute cette période comme, pas pourquoi moi, mais bien sûr moi. Pourquoi ne serait-ce pas moi? Nous avons eu tellement de chance et de chance, et les choses se sont en quelque sorte mises en place pour moi spécifiquement pendant si longtemps, que bien sûr j’étais dû. J’étais dû pour quelque chose de tragique. «

Hoppus est maintenant sans cancer.

« Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer !! » a écrit le rockeur de Blink-182 dans un post Instagram en septembre. « Merci, Dieu et l’univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour. »