L’annonce Google Pixel 5a se concentre uniquement sur la prise casque

Une nouvelle publicité Google Pixel 5a passe deux minutes à parler de son port casque 3,5 mm. L’annonce est drôle et se moque de la nature circulaire du port. Cependant, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’auront pas le port. C’est une chose très étrange.

Il y a beaucoup à aimer sur le Pixel 5a, le suivi du Pixel 4a de l’année dernière (ou le Pixel 4a 5G, faites votre choix). Il a un indice IP, un chipset de série 700 décent, une caméra arrière à double objectif et une connectivité 5G (naturellement). Consultez notre revue complète pour en savoir plus.

Oh ouais, avons-nous mentionné qu’il a une prise casque? Le Google Pixel 5a dispose d’une prise casque. Comprenez-vous qu’il a une prise casque? Je l’espère, car c’est le cas. Une magnifique prise casque.

Mon écriture répétitive là-bas est similaire à une nouvelle publicité de Google, reflétée ci-dessus. L’annonce de deux minutes concerne la prise casque du Pixel 5a. C’est très drôle et certainement une approche unique pour pousser un smartphone aux consommateurs, mais cela devient un peu gênant quand on sait que les produits phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’auront officiellement pas le port.

S’il s’agit d’une fonctionnalité tellement intéressante et intégrale que Google est prêt à en faire une publicité complète, pourquoi les téléphones sûrs d’être plus chers ne l’ont-ils pas ?

De toute évidence, nous crions dans le vent ici. La plupart de l’industrie des smartphones a décidé que les téléphones phares n’avaient pas de prise casque, contrairement aux téléphones soucieux de leur budget. Nous ne sommes pas d’accord avec ça – et vous non plus – mais c’est comme ça. Ce serait bien, cependant, si les entreprises ne nous le frottaient pas au visage. Mauvaise forme, Google.