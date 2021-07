L’annonce “In The Dark” pour iPhone 12 Pro met en évidence les selfies en mode nuit

DEFTONES ont reporté leur tournée nord-américaine annoncée précédemment avec GOJIRA jusqu’au printemps 2022. Le trek devait initialement avoir lieu l’été dernier avant d’être repoussé, en raison de la pandémie de COVID-19, aux mois d’août et de septembre de cette année. Plus tôt aujourd’hui, DEFTONES a publié une déclaration sur les réseaux sociaux annonçant une nouvelle […] More