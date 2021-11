L’annonce la plus populaire de Connect montre à quel point Facebook est impopulaire

Bien sûr, même avec le nouveau nom et les grands projets de construction de son métavers, Meta a encore une pente raide à gravir pour regagner la confiance des consommateurs, en particulier compte tenu des désordres juridiques dans lesquels il est impliqué. Cela était évident dans certains de nos commentaires de sondage et quelque chose que notre Nick Sutrich souligne dans son article soulignant comment le changement de marque affecte Oculus. Il note que le changement de nom est une décision intelligente car la société rend sa plate-forme de réalité virtuelle plus ouverte, d’autant plus que la vision de Facebook est que « [n]o une entreprise possédera et exploitera le métaverse. »

Avec des fonctionnalités telles que Horizon Worlds, Workspace et la nouvelle Horizon Home, Meta semble avoir pris un départ prometteur pour faire de Ready Player One une réalité. Pourtant, il faudra peut-être un certain temps avant de voir vraiment comment les choses se déroulent pour Meta dans ses efforts pour secouer son image.

