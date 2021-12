L’annonce NFT Quartz d’Ubisoft a été très détestée

Capture d’écran : YouTube

Comme nous l’avons signalé hier, Ubisoft se lance directement dans le secteur des NFT, un espace qui est à la fois une catastrophe environnementale et une énorme arnaque à la pompe et au vidage. Et parce que c’est un espace de merde, les gens ont rapidement fait part de leurs sentiments à l’entreprise.

La bande-annonce d’Ubisoft Quartz, « une initiative NFT qui permet aux gens d’acheter des articles numériques artificiellement rares à l’aide de crypto-monnaie », a été mise en ligne hier sur la page YouTube de l’entreprise. Ça dure 1h19, en disant des choses mais aussi rien en même temps :

Ce que cela n’a pas montré, bien sûr, c’est qu’Ubisoft n’a aucune idée de ce qu’ils font, et les petits caractères de Quartz le disent, révélant que parce qu’une grande partie du travail est confiée à la blockchain, Ubisoft n’a pas le pouvoir de « annuler ou annuler des transactions », n’a « aucune responsabilité » pour les réclamations ou les dommages, est conscient que la blockchain « peut être sujette à des faiblesses spécifiques, ce qui en fait des cibles potentielles pour des menaces de cybersécurité spécifiques » et n’a « aucune responsabilité dans les risques impliqués par l’utilisation de cette nouvelle technologie ».

Tout, de haut en bas, est nul à ce sujet, de l’approbation qu’il donne à l’arnaque au mépris qu’il montre qu’Ubisoft a pour sa clientèle. Et un endroit que les gens ont choisi pour exprimer leur dégoût face à cette initiative est sur YouTube.

Bien que YouTube ait fait un geste public en supprimant le bouton d’aversion de la plate-forme le mois dernier, ostensiblement au nom de la protection des créateurs contre le harcèlement, une autre raison était aussi sûrement de protéger les entreprises et les grands noms de la tache de relations publiques d’avoir une vidéo massivement détestée sur leur page.

Et bien que cela puisse être possible à long terme, pour le moment, les utilisateurs sont toujours en mesure de voir YouTube de plusieurs manières, allant de la navigation sur la page à l’utilisation d’un plug-in de navigateur. Cela révèle que la vidéo d’annonce de Quartz n’a pas été un succès auprès des fans.

Au moment de la publication, la vidéo a été vue 148 881 fois, avec 1 000 likes et 24 000 dégoûts. C’est un taux d’aversion de 96%, ce qui, d’après mes calculs, indique que les gens n’aiment pas le sujet de cette vidéo, pas du tout.

Voici une sélection de certains des meilleurs commentaires d’utilisateurs, juste pour le contexte :

Ubisoft, encore une fois, nous donne quelque chose que nous n’avons pas demandé, que nous ne voulons pas et que nous n’apprécierons pas.

Ubisoft découvre toujours de nouvelles façons innovantes d’être l’entreprise la plus détestable du jeu.

Je n’ai jamais vu une société de jeux aussi amoureuse de la cupidité, de la paresse et de la complaisance. Pour le bien de vos employés, je ne souhaite pas qu’Ubisoft fasse faillite, mais j’espère sérieusement que ceux qui sont à l’origine de l’idée d’Ubisoft Quartz seront tenus responsables de leurs actes.

Peut-être pouvez-vous même ressentir un peu de honte en sachant que le tribunal de l’opinion publique est presque entièrement contre vous.

J’ai vu des gens dire hier que ce n’était pas si mal, que le jeu Ghost Recon dans lequel ces NFT sont disponibles est une version mineure et ne sera donc pas une préoccupation pour la plupart des gens. À quoi je répondrais, regardez cet écran de menu d’Assassin’s Creed Valhalla – l’un des plus gros jeux de la société – et dites-moi que vous ne pouvez pas voir une ligne pointant directement des NFT de Ghost Recon Breakpoint vers cela.

Image : Assassin’s Creed Valhalla