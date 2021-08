L’annonce promotionnelle Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung divulguée avant le lancement

in

Samsung ne peut tout simplement pas faire une pause en ce qui concerne les fuites. Nous ne sommes qu’à quelques jours du grand événement de lancement Unpacked où Samsung dévoilera son plus gros pari sur les appareils pliables à ce jour. C’est la première année que Samsung n’a pas de nouveau Galaxy Note brillant à annoncer. L’événement d’août sera consacré aux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, deux téléphones pliables qui promettent une durabilité, des fonctionnalités et des prix supérieurs à ceux des précédents combinés de Samsung. Mais nous avons appris tout ce qu’il y a à savoir sur les deux combinés bien avant l’événement de lancement. Après une fuite massive au cours du week-end où nous avons vu la brochure Z Fold 3, il est temps de regarder l’une des publicités promotionnelles officielles de Samsung pour ses combinés pliables.

L’événement de lancement du Galaxy Z Fold 3 arrive cette semaine

Si vous êtes enthousiaste à l’idée de posséder un combiné pliable, le Z Fold 3 et le Z Flip 3 pourraient vous donner quelques bonnes raisons d’en obtenir un. Les combinés seront plus durables qu’auparavant, les supports promotionnels de Samsung confirmant déjà tout.

Les combinés comporteront un cadre « d’armure » ​​plus durable, du verre Corning Gorilla Victus à l’extérieur et un panneau pliable en verre ultra fin de deuxième génération protégeant les écrans pliables. Ils seront également les premiers pliables à présenter une résistance à l’eau IPX8. Enfin, le Z Fold 3 sera le premier pliable à prendre en charge le stylet S Pen, une fonctionnalité que Samsung a déjà confirmée officiellement.

Les deux téléphones présenteront également des spécifications haut de gamme. Essentiellement, vous obtiendrez l’expérience Note 21 dans des facteurs de forme pliables.

Les prix pourraient ne pas être tout à fait là où les acheteurs voudraient qu’ils soient. Mais des fuites récentes indiquent que Samsung rendra le Flip 3 presque aussi abordable que l’iPhone 12 Pro. Le Z Fold 3 sera plus cher au lancement, coûtant bien plus de 1 800 $. Mais Samsung vous permettra d’échanger deux appareils contre l’un des nouveaux pliables.

Les nouvelles vidéos promotionnelles

Samsung diffusera plusieurs clips promotionnels lors de l’événement de lancement virtuel mercredi. L’un d’eux a déjà fuité, comme on le voit ci-dessous. La vidéo provient de Samsung Malaisie. C’est l’entité régionale Samsung qui a déposé une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur afin de supprimer la vidéo de YouTube. Mais une fois que quelque chose arrive sur le Web, vous pouvez difficilement vous en débarrasser.

La vidéo de 30 secondes ci-dessous confirme toutes les fuites précédentes. Le Z Flip 3 dispose d’un écran externe plus grand et d’un appareil photo vertical à double objectif. Le Z Fold 3 est doté d’une caméra sous l’écran et d’un support de stylet. Les deux appareils sont résistants à l’eau. Tout cela vient directement de l’annonce de Samsung. Apparemment, c’est tout ce que vous devez savoir sur ces appareils en un coup d’œil.

Une vidéo montrant le nouveau S Pen Pro a fuité séparément, nous donnant un aperçu à 360 degrés du nouveau stylet.

L’événement de lancement du Z Fold 3 et du Z Flip 3 a lieu le 11 août, Samsung diffusant tout en ligne à 10 h HNE.

