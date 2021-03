L’annonceur de Wizards suscite l’indignation avec le commentaire de Ben Simmons

L’annonceur des Washington Wizards, Justin Kutcher, a suscité l’indignation vendredi soir avec des commentaires controversés sur la star des Philadelphia 76ers, Ben Simmons.

Lors d’une confrontation entre les Wizards et les Sixers, Kutcher a pu être entendu dénigrer Simmons d’une manière qui n’est généralement pas vue par les diffuseurs de la NBA.

C’était assez brutal.

L’audio parle largement de lui-même:

Je vais avoir besoin que vous écoutiez ça pic.twitter.com/3XLaNBypkp – HARICOT 🏁🏁🏁 (@MGRADS) 13 mars 2021

« Je l’ai déjà dit et je sais que je vais prendre la flak pour cela », a déclaré Kutcher.

«Je pense que Ben Simmons est l’un des joueurs, sinon le plus surfait de la NBA. Il a tellement d’amour et d’attention que les gens ne prêtent pas attention à ce que Tobias Harris fait sur le sol.

Par la suite, Kutcher a doublé ses commentaires dans un message Twitter.

« Oui, j’ai dit que Ben Simmons est l’un des plyrs les plus surfaits de la NBA, et je le maintiens, » il tweeté. «Je n’ai pas dit qu’il était mauvais, mais pas aussi bon que tout le monde le prétend. GRAND défenseur, potentiel DPOY, mais je pense qu’il a fait des équipes All League / All Star sur la base du battage médiatique. Et bonne nuit. »

Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines que Simmons se retrouve du mauvais côté de ce genre de critiques.

Tout le monde se souvient de la réaction de Chris Brown lorsque sa carrière de chanteur a été comparée à la carrière de Simmons en NBA.

La haine incessante de Simmons est un peu étrange, c’est le moins qu’on puisse dire. Il a été nommé à plusieurs matchs All-Star, a obtenu un placement dans une équipe All-NBA, a obtenu un hochement de tête en première équipe All-Defensive, a remporté le titre de recrue de l’année et a enregistré le plus de vols en NBA en 2020.

Son tournage laisse-t-il à désirer? Sûr. Mais il reste objectivement l’un des meilleurs jeunes joueurs de la ligue.

Quoi qu’il en soit, entre ses malheurs de tir susmentionnés, le discours commercial qu’il ne semble pas pouvoir ébranler et son penchant surprenant pour faire la une des journaux pour des affaires désordonnées hors du terrain, Simmons n’est parfois pas vu dans les plus belles lumières de certains. factions de la communauté des observateurs de basket-ball.

Cet incident le plus récent avec Kutcher n’en est que le dernier exemple.

