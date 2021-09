L’annonceur des Orioles rend un incroyable hommage à l’acteur

Partout, les gens ont été écrasés après avoir appris la mort tragique de Michael K. Williams.

Il avait touché tant de gens dans tant d’endroits avec ses performances d’acteur emblématiques au fil des ans. Et bien que son impact ait été vaste, il avait probablement laissé sa plus grande empreinte sur la ville de Baltimore.

Sa performance dans The Wire en tant qu’Omar Little est l’une des performances les plus emblématiques que vous verrez à la télévision. Donc, bien sûr, les gens de Baltimore auront un peu plus de liens avec Williams que la plupart des autres.

C’est pourquoi c’était si parfait lorsque l’annonceur des Orioles, Kevin Brown, a rendu hommage à Williams en utilisant l’une de ses lignes les plus emblématiques de la série.

Austin Hays a frappé un coup de circuit mardi soir contre les Royals et alors que le ballon passait par-dessus le mur, Brown a déclaré: “Si vous venez au roi, vous feriez mieux de ne pas manquer.”

“Vous venez chez le roi, vous feriez mieux de ne pas manquer.” ?? Cet annonceur des Orioles a rendu hommage à Michael K. Williams après cet Austin Hays HR @brwalkoff (via @Orioles) pic.twitter.com/4NcRv28G3H – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 8 septembre 2021

Pour ceux qui n’ont pas vu The Wire, c’est l’une des lignes les plus emblématiques de la performance de Williams en tant qu’Omar. C’est une scène incroyable avec une réplique incroyable d’un acteur incroyable.

Quel appel de Brown. C’est un hommage de dope.

