L’annonceur Halo gagne Internet avec Destiny 2 et des clips d’égalité

Jeff Steitzer est la voix de Halo mulitiplayer.Capture d’écran : Microsoft

Habituellement, l’annonceur multijoueur de Halo, Jeff Steitzer, dit des choses comme “Double Kill”, “Triple Kill” et “Killing Spree”. Mais cette fois, à la demande de personnes sur la plate-forme de demande de vidéos de célébrités Cameo, il en dit beaucoup plus et gagne ainsi le cœur d’Internet.

L’utilisateur de Twitter Tanis, par exemple, a embauché Steitzer pour un camée disant “Droits trans”. L’annonceur Halo est allé bien au-delà de cette demande.

“Je dois dire que je suis là depuis un certain temps”, a déclaré Steitzer, qui aura 70 ans en novembre. « Et j’en ai vu énormément. Et la lutte des personnes trans me rappelle tellement toutes les autres luttes dont j’ai été témoin au cours des nombreuses années que j’ai vécues.

Steitzer a raconté comment au cours de sa vie, il a vu une grande variété de personnes marginalisées se battre pour leurs droits. «Et maintenant, je vois des personnes trans comme vous, qui ne veulent fondamentalement rien de plus que de profiter de l’égalité à laquelle tout le monde aspire. Et pour lequel, pour ma part, je pense que vous auriez dû.

« Donc, je suis heureux de dire : « Droits trans. » »

Et, bien sûr, Steitzer l’a fait avec sa voix d’annonceur Halo ! Steitzer conclut par des remarques pleines d’espoir pour les personnes trans et la société en général. Quel gars debout.

Le clip entier, qui dure environ deux minutes, est devenu viral sur Twitter, accumulant plus de 52 000 likes.

G/O Media peut toucher une commission

“Il est encore plus cool que je ne le pensais”, a écrit Tanis sur Twitter. Il l’est vraiment. Le clip de droite trans suit après que d’autres fans ont demandé à Steitzer de prêter sa voix emblématique pour les répliques entendues lors des matchs multijoueurs de Destiny 2. Sans surprise, le combo de Steitzer et Bungie continue de très bien fonctionner. Désolé, Shaxx.

Vous pouvez consulter la page Cameo de Steitzer ici. Kotaku a contacté Tanis pour commentaires, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.