L’annonceur original de Super Monkey Ball absent de Banana Mania

Brian Matt, l’annonceur original de la série Super Monkey Ball, ne sera apparemment pas entendu dans Super Monkey Ball Banana Mania, bien que la nouvelle version soit en fait un remake des deux premiers jeux. Aujourd’hui, Sega a affirmé que Matt n’avait même jamais été impliqué dans le développement du dernier Super Monkey Ball, une affirmation qui contraste fortement avec celles de Matt lui-même, qui a taquiné à plusieurs reprises son implication dans le jeu sur son Instagram au cours de la dernière année.

S’adressant à VCG, un représentant de Sega a déclaré que “Brian Matt Uhl n’a pas travaillé sur Super Monkey Ball Banana Mania et n’a pas été impliqué dans la série Super Monkey Ball depuis un certain temps.” Cette nouvelle devrait surprendre tous ceux qui suivent de près Matt sur Instagram, où il a mis à jour les crédits sur son propre site Web pour inclure Banana Mania. Dans les commentaires du même message, Matt a déclaré qu’il n’était pas officiellement répertorié comme annonceur : « Des problèmes juridiques toujours. Le fait que les annonceurs ne soient pas crédités ou payés de redevances est toujours un problème majeur avec SegaSammy… Je suis un défenseur des droits légaux et moraux des étrangers au Japon. Actuellement, Angela Chubak et Mirai Patrick Sayama sont les seuls annonceurs crédités pour Banana Mania.

Bien que Brian Matt soit un annonceur de la série depuis le premier Super Monkey Ball, sa relation avec Sega a été difficile ces derniers temps. Le 13 novembre 2020, il a publié une vidéo YouTube intitulée “The Dark Side of Sega”. Dans ce document, Matt déclare que la société mère japonaise, Sega Sammy Holdings, estime qu’elle a le droit légal de choisir si elle crédite ou non les acteurs de voix nés à l’étranger. En revanche, les doubleurs japonais reçoivent à la fois des crédits et des redevances. Selon Matt, Sega n’accorde pas la même courtoisie aux narrateurs étrangers car “ils vont et viennent”. Ceci en dépit de la longue histoire de Matt dans le travail vocal pour d’autres jeux Sega, y compris Shenmue.

Il y a des fans de Super Monkey Ball qui pensent que Brian Matt est puni pour avoir rompu son accord de non-divulgation en taquinant son implication dans le jeu avant son annonce officielle de l’E3. Les accords de non-divulgation sont des contrats qui interdisent à une ou plusieurs parties de révéler certaines informations au public. Dans l’industrie du jeu vidéo, cela inclut souvent l’existence même des jeux à venir. Cependant, Matt a taquiné le prochain jeu Super Monkey Ball pendant des mois avant l’annonce. Un an avant l’annonce, le YouTuber Nick Robinson a tenté de confirmer l’existence de Super Monkey Ball 3 en interviewant Matt lors d’un appel vidéo. Matt s’est demandé à haute voix ce qu’il pouvait dire à Robinson sans “s’attirer des ennuis”, avant de procéder à quelques répliques classiques de l’annonceur Super Monkey Ball. Ouais, je pense que ça peut suffire pour t’attirer des ennuis.

D’autres entreprises japonaises sont connues pour traiter les employés nés à l’étranger différemment des employés japonais. Sega of America a également déjà été poursuivi pour discrimination raciale contre des testeurs de jeux philippins. Il est tout à fait possible qu’une grande société de jeux ait fait preuve de discrimination contre l’un de ses acteurs de longue date. Cependant, sa position dans ce différend serait beaucoup plus sympathique s’il n’avait pas vanté son implication dans le jeu avant même qu’il ne soit officiellement annoncé.