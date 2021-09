L’annonceur original de Super Monkey Ball n’a pas fonctionné sur le nouveau jeu, selon Sega

Image : Séga

L’annonceur original de Super Monkey Ball, Brian Matt – qui a apparemment taquiné Super Monkey Ball Banana Mania et son propre retour au rôle en juin dernier – ne figure pas dans les crédits du nouveau jeu.

Selon un porte-parole de Sega, il n’a jamais été impliqué dans le nouveau projet et n’a pas été associé à la série Monkey Ball depuis “un certain temps” maintenant. Voici exactement ce qui a été dit dans une déclaration fournie à nos amis de VGC :

“Brian Matt Uhl n’a pas travaillé sur Super Monkey Ball Banana Mania et n’a pas été impliqué dans la série Super Monkey Ball depuis un certain temps.”

Les crédits de « voix d’annonce » ne mentionnent que Angela Chubak et Mirai Patrick Sayama :

Voix d’annonce dans les crédits Banana Mania : Angela Chubak et Mirai Patrick Sayama (Image : via VGC)

Une mise à jour de Brian Matt sur Instagram la semaine dernière a affirmé qu’il y avait encore des “problèmes juridiques”:

« Encore des problèmes juridiques. Le fait que les annonceurs ne soient pas crédités ou payés de redevances est toujours un problème majeur avec SegaSammy. Voyons ce qui se passe… Je suis un défenseur des droits légaux et moraux des étrangers au Japon, je ne peux pas compromettre mes croyances ou fermer les yeux sur mes collègues narrateurs.

Cela fait suite à une vidéo que l’acteur a partagée sur son YouTube en novembre dernier, intitulée “Le côté obscur de Sega” – accusant Sega Sammy de discriminer les acteurs étrangers et dénonçant un membre de l’équipe juridique de l’entreprise :

“La loi Sega Sammy stipule qu’ils ont le droit de créditer les narrateurs ou non…”[he] a été très arrogant et très mal sur ce sujet à la fois moralement et légalement ».

L’acteur de doublage basé au Japon a également mentionné à l’époque comment les talents étrangers n’avaient jamais reçu de redevances pour des travaux antérieurs et qu’il était temps de “faire un changement”:

« Quand vous changez le titre d’un jeu – par exemple, Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, Super Monkey Ball Sakura – ou quand il passe, par exemple, de Sega à Xbox, [or] quand il va à une application pour iOS […] cela est également considéré comme quelque chose d’un point de vue légal et moral auquel Sega Sammy doit s’attaquer… Aucun narrateur étranger n’a jamais reçu de redevances pour cela, et nous allons faire un changement. Cela doit cesser.