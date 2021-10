L’annonceur radio du football de l’Alabama semblait salé après avoir remporté le FG

Nick Saban et l’Alabama Crimson Tide ont perdu leur premier match de football depuis 2019 hier soir lorsque Texas A&M, non classé, a surpris l’équipe n ° 1 du pays, 41-38, dans ce qui était un match absolument sauvage à College Station.

L’Alabama s’est rallié après une première mi-temps brutale pour le Crimson Tide, mais n’a pu regarder que dans les dernières secondes alors que Texas A&M s’alignait pour, puis a botté un panier gagnant de 28 verges de Seth Small à la fin du temps imparti.

Le coup de pied a mis fin à la séquence de 19 victoires consécutives de l’Alabama et à sa séquence de 100 victoires consécutives en battant des adversaires non classés.

Cela a également conduit la foule à domicile à prendre d’assaut le terrain pour célébrer, ce que l’annonceur de l’Alabama n’aimait pas trop.

Découvrez l’appel d’Eli Gold du coup de pied gagnant. Je reçois le silence de laisser le moment parler de lui-même, mais ensuite il explique comment Texas A&M sera condamné à une amende pour avoir pris d’assaut le terrain et cela m’a fait rire aux éclats :

SAAAAAALTYYYYYYYYY https://t.co/DaHVNl2oNz – Brady Tate (@btate95) 10 octobre 2021

La vidéo de son appel est encore meilleure :

LOOOOOOOOOOOOOL pic.twitter.com/yGgTdx7yOT – Timothy Burke (@bubbaprog) 10 octobre 2021

Twitter a eu des réactions :