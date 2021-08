L’annonceur vétéran de la course automobile, Bob Jenkins, est décédé – RedState ⋆ 10z viral

Bob Jenkins, qui a connu une carrière de plusieurs décennies à la radio et à la télévision couvrant différentes séries de courses, notamment INDYCAR et NASCAR, est décédé lundi des suites d’un cancer du cerveau. Jenkins avait 73 ans.

La voix douce et sonore de Jenkins a offert à la fois de l’excitation et un réconfort apaisant aux fans de course tout au long de sa carrière. Il a souvent fait équipe en NASCAR avec feu Benny Parsons, Jenkins jouant le parfait appelant / homme hétéro pour la narration joviale et la perspicacité de Parsons.

Jenkins était un retour à une époque où l’annonceur s’est mis en quatre pour ne pas être le spectacle mais en faisait vraiment partie. Il a compris l’art d’appeler une course, et quand il n’y avait pas beaucoup d’action sur la piste, faisant ressortir de Parsons et parfois de Ned Jarrett une histoire ou une anecdote avec laquelle divertir les téléspectateurs jusqu’à ce que les choses reprennent pendant la course.

Jenkins n’a jamais dramatisé un appel. Il a laissé la course parler d’elle-même, l’étoffant et lui donnant une voix à laquelle les fans nouveaux dans le sport et les vétérans chevronnés pourraient s’identifier. Jenkins était sérieux et studieux dans son métier, mais il savait aussi s’amuser et inviter les téléspectateurs avec lui.

Bon Dieu, Bob.

