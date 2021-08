L’annulation de la “femme au foyer américaine” signifie que Cliffhanger ne sera jamais résolu

Les fans d’American Housewife ont eu des nouvelles bouleversantes en mai lorsque ABC a annulé l’émission après cinq saisons. Pour aggraver les choses, la saison 5 s’est terminée avec des changements majeurs dans les relations et une révélation massive de cliffhanger. En fait, cela a peut-être été la plus grande révélation de la sitcom ABC qui a diffusé 103 épisodes depuis sa première en octobre 2016. Alors que la comédie familiale a vu des changements de statu quo – c’est-à-dire. de nouveaux emplois et des ruptures – rien de plus bouleversant n’a frappé la famille Otto comme ces dernières révélations. Malheureusement, les fans ne sauront jamais ce qui se passera ensuite. Spoilers à venir pour la femme au foyer américaine Saison 5, épisode 12, “L’élection”.

Le dernier épisode de la saison (et maintenant la série) comportait un engagement (enfin techniquement deux) et une révélation de grossesse. Le premier engagement (qui ne compte pas vraiment) a eu lieu entre la plus jeune des enfants Otto Anna-Kat (Giselle Eisenberg) et son petit ami préadolescent de longue date Franklin (Evan O’Toole). De toute évidence, ce ne sont que des enfants, donc cela ne vaudrait pas la peine d’être mentionné si cela n’a pas inspiré une proposition réelle. Dans un geste surprise, Trip Windsor (Peyton Meyer) a demandé à l’aîné des enfants Otto, Taylor (Meg Donnelly), de l’épouser. Elle a bien sûr accepté.

(Photo : ABC/Raymond Liu)

Ce grand geste change après une saison tumultueuse pour le couple de longue date, le couple se séparant même pour voir d’autres personnes. Cependant, il semble que les écrivains américains de femme au foyer aient changé d’avis, poussant les deux ensemble dans la finale de la saison 5. Bien que cela semble être un moment final assez important, la comédie ABC s’est surmontée d’une révélation qui est sortie de nulle part dans les derniers instants.

Dans la dernière scène, la famille Otto se réunit dans leur maison familiale, Taylor annonçant leurs fiançailles. Les parents Katie (Katy Mixon) et Greg (Diedrich Bader) sont choqués par la révélation. Les choses empirent ensuite lorsque l’enfant du milieu Oliver (Daniel DiMaggio) annonce qu’il envisage de ne pas aller à l’université. Après que Greg ait laissé échapper un “Qu’est-ce qui se passe?”, Katie est en tête de toutes les grandes nouvelles d’un coup en sortant un test de grossesse positif. C’est vrai, Katie est enceinte et les Otto sont sur le point d’accueillir un nouveau bébé.

Cependant, il semble que les téléspectateurs d’ABC ne verront pas cela se produire. ABC a supprimé la sitcom, malgré ces fils de l’intrigue laissés en suspens. Nous n’aurons qu’à espérer que la famille Otto a vécu heureux pour toujours, avec un nouveau bébé.