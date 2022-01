L’annulation de l’émission Netflix a des milliers de personnes exigeant un renversement

Netflix a annulé son adaptation en direct de Cowboy Bebop peu de temps après sa première en novembre, mais certains fans n’ont pas encore perdu espoir. Une pétition populaire pour sauver la série a maintenant accumulé plus de 122 000 signatures, et d’autres arrivent toutes les heures. Les fans pensent que Netflix devrait répondre aux mauvaises critiques avec un meilleur contenu plutôt que d’abandonner cette franchise bien-aimée.

Cowboy Bebop est l’une des séries animées les plus acclamées de tous les temps et un incontournable du genre de science-fiction moderne. L’action en direct de Netflix sur la série était très attendue et a été un flop surprenant lorsqu’elle est finalement arrivée. Cependant, l’utilisateur Ryan Proffer a créé une pétition sur Change.org pour faire valoir que Netflix ne devrait pas abandonner l’émission si rapidement. Il a écrit : « Pour ces gens qui veulent une seconde [season] (ou plus) du live-action Cowboy Bebop. Ce n’était pas une copie directe de l’anime, mais le monde qu’ils ont créé était incroyable et mérite une deuxième saison. »

« Même si ce n’était pas parfait, c’était quand même un spectacle amusant et divertissant en soi », a écrit un fan. « J’adorerais voir une saison 2 pour que la série grandisse et évolue. J’adore Umbrella Academy sur Netflix, mais cette deuxième saison a fait de la série quelque chose d’incroyable. Si Bebop pouvait seulement avoir cette chance d’évoluer comme UA l’a fait, je le ferais Soyez heureux… »

« Laissez-les au moins terminer la série, la série n’avait besoin que de 2 saisons. C’est un mauvais service aux personnes qui l’ont appréciée », a ajouté un autre. Un troisième fan a écrit : « La série a ses propres charmes et ne devrait pas être annulée simplement parce qu’un groupe de personnes qui aiment l’anime, dont je fais partie, ont décidé que peu importe à quel point la série essayait de faire ils allaient le détester de toute façon. Je pense que la série devrait avoir une seconde chance car elle n’a eu qu’une saison pour montrer qu’elle peut résumer ce qui fait du cowboy bebop une balade si agréable et je ne pense pas qu’une saison aurait pu faire cela. »

Cowboy Bebop était à l’origine une série animée japonaise créée par une équipe de production désignée collectivement sous le nom de plume Hajime Yatate. C’est un néo-noir de science-fiction se déroulant dans un avenir proche, à une époque où l’humanité a colonisé la majeure partie du système solaire mais a laissé la Terre inhabitable. Il suit un équipage de chasseurs de primes essayant d’échapper à leur passé troublé et de gagner leur vie dans ce nouveau monde dispersé et solitaire.

L’anime Cowboy Bebop original et sa nouvelle adaptation en direct sont tous deux diffusés en continu sur Netflix. Jusqu’à présent, Netflix n’a pas répondu à la pétition pour plus de nouveaux épisodes.