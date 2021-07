L’annulation du Grand Prix d’Australie est imminente

in

L’annulation du Grand Prix d’Australie de cette année a été confirmée, la course étant supprimée du calendrier F1 pour la deuxième année consécutive.

L’État de Victoria a annoncé mardi que le grand prix avait été annulé en raison de Covid-19.

Déjà la course de Melbourne, qui se déroule sur le circuit urbain d’Albert Park, avait été déplacée vers l’arrière du calendrier dans l’espoir que la Formule 1 serait autorisée à entrer dans la dernière partie de l’année.

La course était prévue le 21 novembre, l’avant-dernière manche de la campagne, mais a une nouvelle fois été annulée.

En vertu des règles du gouvernement australien, tout le personnel arrivant de l’étranger doit effectuer une quarantaine supervisée obligatoire pendant deux semaines pour être autorisé à entrer dans le pays.

Ce n’est pas possible pour la Formule 1 étant donné que le sport ne quittera le Brésil que neuf à dix jours avant de devoir être en Australie.

L’événement MotoGP à Phillip Island a également été annulé.

“Nous comprenons que ce n’est pas la nouvelle que les fans de MotoGP et de Formule 1 voulaient entendre”, a déclaré Andrew Westacott, PDG d’AGPC.

«Je tiens à remercier le gouvernement victorien, la Formule 1 et Dorna Sports pour leur résilience et leur soutien indéfectibles pendant cette période difficile, et pour leur engagement continu envers ces deux grands événements.

« Il y aura forcément des défis en cours avec COVID-19, mais je veux rassurer

les fans que bien qu’il y ait de la tristesse et de la déception parmi notre merveilleux personnel AGPC, il y a une ténacité et une détermination pour s’assurer que les prochains épisodes de MotoGP sur l’île et de Formule 1 sur le nouveau tracé d’Albert Park sont des vitrines sensationnelles de la façon dont nous faisons les choses à Victoria. “

“Nous sommes profondément déçus que pour une deuxième année consécutive, les fans de MotoGP et de Formule 1 ne puissent pas voir les meilleurs pilotes et pilotes du monde s’affronter sur les merveilleux circuits du Grand Prix de Phillip Island et d’Albert Park”, a ajouté le président de GP Corporation. dit Paul Petit.

“Nous apprécions le défi auquel l’Australie est confrontée avec les restrictions actuelles des voyages internationaux et l’importance des vaccinations.”

Le calendrier 2021 de Formule 1 a déjà subi plusieurs changements avec le Grand Prix de Chine annulé avant même la première course de la saison et l’Australie est passée à l’arrière du calendrier.

Le Grand Prix du Canada a ensuite ajouté son nom à la liste des événements annulés, tout comme Singapour.

La Formule 1 n’a pas encore commenté l’annulation du GP d’Australie et si la course sera remplacée ou non par un autre événement.

