L’annulation par HBO de Lovecraft Country n’a pas de sens, déclare la star Courtney B. Vance

Les Creative Arts Emmy Awards ont eu lieu le week-end dernier et Lovecraft Country a remporté le prix du meilleur montage pour une série comique ou dramatique (une heure), et Courtney B. Vance, qui a joué George Freeman dans la série, a remporté le prix de l’acteur invité exceptionnel dans un drame. Série pour son travail dans l’épisode “Whitey’s on the Moon”. Après sa victoire lors de la cérémonie, Vance a parlé dans les coulisses (via Deadline) a expliqué ce que la victoire signifie pour lui ainsi que ce qu’il pense du spectacle ayant reçu une conclusion si rapide: