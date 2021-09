L’annulation tardive du cinquième test entre l’Angleterre et l’Inde laisse les fans de cricket hors de leur poche et le chef de l’armée de Barmy « tremble de colère » face à la décision, un fan dépensant 2 000 £ pour l’hôtel et les voyages

in

Les fans de cricket sont dévastés à l’idée de perdre des milliers de livres après l’annulation du cinquième test de l’Angleterre contre l’Inde à la 11e heure.

Le match à Old Trafford a été reporté vendredi matin, quatre heures seulement avant le début prévu à 11 heures, par crainte de tests de coronavirus plus positifs parmi le camp des visiteurs.

.

Le cinquième test de l’Angleterre avec l’Inde a été annulé en raison des craintes de coronavirus

Un certain nombre de membres du personnel des coulisses de l’Inde avaient été testés positifs, mais l’équipe de jeu avait tous renvoyé des tests négatifs.

Cependant, les joueurs se méfieraient toujours de jouer le match et la décision a été prise d’annuler le test moins de trois heures avant son début.

Les joueurs et l’équipe de l’Inde font maintenant face à des accusations selon lesquelles ils ont refusé de jouer et pourraient mettre en péril le redémarrage de la saison de la Premier League indienne le 19 septembre.

La décision – dont le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) insiste sur le fait qu’il s’agit d’une décision « conjointe » – laisse les fans confrontés à la perspective de perdre des milliers de livres sterling.

Un supporter a appelé talkSPORT vendredi matin pour expliquer comment son groupe de 18 amis a dépensé environ 2 000 £ en hôtels et en voyages pour le match, qu’il est peu probable qu’ils récupèrent.

Alex Gatt a déclaré à talkSPORT : « Je suis absolument choqué et dégoûté pour être honnête. Nous avons évidemment réservé cet hôtel depuis près de deux ans maintenant.

.

Les fans seront laissés de côté après l’annulation

«C’était censé être l’année dernière et cela a été annulé. Maintenant, nous avons 18 personnes qui me demandent ce qui se passe avec les remboursements, etc. Je ne pense pas que nous allons obtenir cela pour que l’hôtel soit honnête.

« Une grande majorité va encore voyager et profiter d’une journée. Je ne sais pas ce que nous allons faire.

« L’hôtel est déjà réservé et payé. Un peu moins de 2 000 £ pour l’hôtel et il y a quelques gars qui maintenant ne veulent plus y aller car ils étaient tous sur le point d’aller au cricket.

« Honnêtement, je ne sais pas où nous en sommes avec ça. Vraisemblablement, nous allons devoir l’aspirer et le prendre.

L’armée de Barmy risque également de perdre des milliers de livres et, selon le directeur général Chris Mallard, il y aura également un effet d’entraînement sur les entreprises locales de la région.

Interrogé sur sa réaction, Mallard a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Une rage absolue, pour être honnête avec vous.

«Je venais d’arriver à Old Trafford lorsque la nouvelle est arrivée juste après 8 heures du matin, et j’ai commencé à trembler de colère face à la façon dont cela s’est déroulé.

getty

Il est entendu que le capitaine indien Virat Kohli voulait que le dernier test soit joué

“Non seulement pour les fans qui étaient censés être ici, mais il y a tellement de petites entreprises qui sont affectées par une décision tardive comme celle-ci et cela provoque un effet d’entraînement.

“Ce sera un hiver difficile pour les entreprises du sport et pour une entreprise comme la Barmy Army, le cauchemar absolu que cela a causé pour le merchandising, les détenteurs de billets, le personnel, ça ne pourrait vraiment pas être pire.”

Sur les soupçons que le jeu a été annulé en raison des engagements des joueurs envers l’IPL, Mallard a ajouté : « Avec l’IPL au coin de la rue, il ne fait aucun doute que cela serait joué s’il n’y avait pas l’IPL.

« C’est un scandale absolu pour lui d’avoir un tel pouvoir. Les acteurs indiens étant ceux qui se seraient retirés pour protéger leurs contrats IPL et leurs contrats commerciaux.

“Oui, ils sont énormes, nous devons respecter cela, mais soyons honnêtes, ils devaient remplir ce match.

“C’est choquant qu’ils soient autorisés à débrancher la prise.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.