« L’anonymat est terminé, il est temps pour vous de le rencontrer »

Instagram est le plateforme parfaite pour que les hommes et les femmes célèbres se sentent à l’aise de montrer leur vie privée. Ils partagent leurs loisirs, leur emploi du temps professionnel et même leurs recettes. Et Tania Llasera est l’une de ces célébrités qui montre naturellement tout ce qui se passe au quotidien dans ton profil.

Ses la vie de famille Il fait également partie de son contenu, donc le présentateur donne à ses fans des moments, des anecdotes et des événements de ses deux fils, José Bowie, 5 ans, et Lucia Lennox, 3 ans.

De son côté, Gonzalo Villar, son mari, apparaît à de rares occasions, puisque Tania respecte sa décision de rester en dehors du domaine public. Cependant, aujourd’hui le présentateur il voulait montrer à son partenaire et à son beau-frère, en un Publier à partir d’Instagram.

Avec certains tour, Tania a écrit dans le qualification de la photo: « L’anonymat est terminé. Je pense qu’il est temps que tu rencontres le visage de mon mari« Depuis en fait la photo ce n’est pas de votre partenaire pour le moment.

« C’est le garçon le plus âgé avec un visage de voyou de la couverture de Soyez parents En 1982, le bébé est son frère Chops. Quand la La famille de Rafael C’était comme ça sur la deuxième photo, et le voitures modernes ainsi que le troisième », a-t-il expliqué dans la publication.

Leur Ventilateurs Ils n’ont pas tardé à l’avoir similaire avec ses enfants: « Il me rappelle Pepe comme un enfant », a écrit un disciple. « Comment ça ressemble à vos enfants« ou » Vos enfants ils ressemblent beaucoup à leur père« Ils ont été les messages les plus répété dans vos commentaires.