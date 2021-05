L’antagoniste de la série (VIDEO) ⋆ .

Êtes-vous prêt, Wildcats? La méta, la comédie dramatique de style documentaire de Disney + High School Musical: The Musical: The Series est de retour, et cette fois, les élèves d’East High chantent un air différent… quelques airs différents, en fait!

L’émission accueille également le nouveau membre de la distribution HSMTMTS Derek Hough – le danseur professionnel devenu juge sur ABC’s Dancing With the Stars – qui met en avant ses talents d’acteur pour jouer Zach, l’ex-petit ami et challenger de la professeure de théâtre dévouée du Wildcat, Miss Jenn. (Kate Reinders). Zach (ou «Zacky» à Jenn) est un thespian à succès sur la Great White Way, qui revient pour diriger la prochaine performance d’un autre lycée local de La Petite Sirène.

Le but? Nagez jusqu’au sommet des Alan Menken Awards for Excellence in High School Musical Theatre (affectueusement connus sous le nom de «Menkies»). Naturellement, Miss Jenn ne veut pas manquer une chance de surpasser son ex, en s’inscrivant à East High pour le concours, où ils interpréteront La Belle et la Bête… sans la chanteuse vedette Nini (Olivia Rodrigo).

«Il y a définitivement une rivalité», dit Hough à propos de Zach et Jenn, dans l’interview vidéo ci-dessus. «Mon personnage est définitivement un antagoniste, créant un peu de friction et ce petit coup de pouce pour rivaliser.» Cela ressemble à un conte aussi vieux que le temps. Bonus: Hough taquine qu’il mettra également ses chaussures de chant et de danse pour la deuxième saison.

High School Musical: The Musical: The Series, Saison 2 Premiere, vendredi 14 mai, Disney +

