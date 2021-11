L’anthologie des 60 ans des Chieftains est sur le point de sortir

En prévision de leur 60e anniversaire l’année prochaine, The Chieftains sortira Chronicles: 60 years of The Chieftains le 12 novembre 2021 par Claddagh Records. Le projet, en production depuis douze mois, a été reporté sine die suite à la mort prématurée de Paddy Moloney, fondateur et dirigeant du groupe, en octobre. Cependant, après consultation avec la famille de Paddy et les membres restants de The Chieftains, le projet se poursuivra exactement comme Paddy l’a souhaité avec l’illustration originale, la liste des pistes, les notes de pochette et les séquences inchangées.

La famille Moloney a déclaré dans un communiqué: « Au cours des derniers mois, Paddy a joué un rôle déterminant dans la mise en place du projet Chronicles – qu’il s’agisse de choisir les versions d’un enregistrement à inclure, de travailler sur la liste des pistes ou d’approuver l’œuvre d’art – il a vraiment aimé être impliqué et cela signifiait tellement pour lui de voir cela se réunir sur Claddagh Records, le tout premier label des Chieftains, et celui que Paddy a dirigé pendant plusieurs années, produisant une grande partie de son catalogue. Nous sommes si heureux qu’il ait pu voir la version finale. L’album est un hommage approprié à Paddy et aux Chieftains.

La sortie de Chronicles marque la première fois qu’une rétrospective complète de la carrière de The Chieftains est publiée et comprend des morceaux de toute la discographie du groupe vénéré, de leur tout premier album Chieftains 1 jusqu’à leur plus récent album studio Voice of Ages. et comprend des collaborations fondatrices avec Les pierres qui roulent, Paulo Nutini, Diana Krall, Alison Krauss, Van Morrison et Sinéad O’Connor. Il comprend également des enregistrements inédits de Live at The Royal Albert Hall, Live at The Cambridge Folk Festival ainsi que des séquences et des enregistrements des archives de la BBC et de la RTÉ. Chroniques : 60 ans de The Chieftains sera disponible dans plusieurs formats, notamment 2CD, 2CD/DVD, 2LP, 3LP (Irlande uniquement), Digital Standard et Digital Deluxe.

Fondé en 1962, lauréats de six Grammy Awards et d’un Academy Award, The Chieftains – fondateur et leader Paddy Moloney (pipes Uilleann, tin whistle), Matt Molloy (flûte) et Kevin Conneff (bodhrán, chant) – ont popularisé la musique traditionnelle irlandaise. dans le monde entier au cours de leur étonnante carrière de 60 ans. Leur capacité à transcender les frontières musicales pour mélanger la tradition avec la musique moderne les a notamment salués comme l’un des groupes musicaux les plus renommés et les plus vénérés à ce jour.

Leur répertoire était, et est, en grande partie irlandais. Des airs de danse bien établis tels que « Drowsy Maggie » et « The Chattering Magpie » ont reçu une nouvelle vie vivifiante par le groupe, sans parler des chansons et des airs éminents qui pourraient être décrits comme leurs airs de signature. Au premier rang d’entre elles doit être « Mná na hÉireann » (« Les femmes d’Irlande ») dont la mélodie envoûtante, composée par Seán Ó Riada, continue de résonner et de rester d’actualité au XXIe siècle. Leur version instrumentale est sortie en 1973 sur l’album The Chieftains 4 et leur version de la chanson, basée sur l’irlandais du poète du XVIIIe siècle Peadar Doirnín, figure en bonne place sur la bande originale du film Barry Lyndon sorti en 1975. Kate Bush, Mike Oldfield, et Sinéad O’Connor sont parmi les interprètes célèbres de la pièce.

Des morceaux tels que « Brian Ború’s March » de The Chieftains 2 ou « Carolan’s Welcome » sur The Chieftains 9 (Boil The Breakfast Early), reflètent leur musicalité inspirante. Puisant dans le vaste puits de la tradition irlandaise, cet ensemble mélange l’ancien et le nouveau et reste totalement attaché à son genre.

En plus des enregistrements audio sélectionnés, Chronicles: 60 years of The Chieftains comprend également l’ajout d’un DVD bonus qui nous permet de vivre l’histoire visuelle du groupe. Les coiffures et les modes des interprètes ont peut-être évolué au fil des ans, mais même maintenant, à l’approche de leur 60e anniversaire, cette expérience magique que les Chieftains offrent à leurs auditeurs est toujours aussi forte et vibrante.

L’héritage des Chieftains est immense. Ils ont changé le visage de la musique irlandaise à un point tel que dans les cercles de musique traditionnelle irlandaise, il est fait référence à une époque « avant The Chieftains » et à une époque « après The Chieftains ». Il est tout simplement extraordinaire qu’ensemble, en tant que groupe, ils aient maintenu une cohérence aussi élevée au cours de six décennies de jeu. Chroniques : 60 ans des Chieftains est un bel hommage à un groupe de musiciens remarquable.

Précommandez Chronicles: 60 Years Of The Chieftains, sortie le 12 novembre.

Chroniques : 60 ans de The Chieftains contient les morceaux suivants :

CD1 :

« En partant, nous repartons »

« The Rocky Road To Dublin » (avec les Rolling Stones)

« The Morning Dew – Live At Massey Hall, Toronto Canada / 1976

« La marche de Brian Boru »

« Carolina Rua / Reel – The Ladies Pantalettes » (avec Imelda May)

« Faites le tour de la maison et occupez-vous de la commode »

« La marche d’O’Sullivan »

« Danny Boy » (avec Diana Krall)

« The McCarthy Theme / The Wandering » (avec The RTÉ Concert Orchestra)

« Down In The Willow Garden » (avec Bon Iver)

« Non. 6 La Coombe”

« La bobine de Timpan »

« Maggie somnolente »

« Molly Bán (Bawn) » (avec Alison Krauss)

« O’Neill’s Marche » – En direct au Massey Hall, Toronto, Canada / 1976

« The Wind That Shakes The Barley » – BBC Live Session / Live At The Cambridge Folk Festival, Royaume-Uni / 1981

« Tom Billy’s / La route de Lisdoonvarna / Les joyeuses soeurs (Reels) »

« The Boyne Hunt / The Mullingar Races / The Five-Mile Chase (Reels) »

« Les temps difficiles ne reviennent plus » (avec Paolo Nutini)

CD2 :

« La rosée brumeuse » »

Mná Na hÉireann”

« Mon Lagan Love2

« Bienvenue de Carole »

« Le long voile noir » (avec Mick Jagger)

« Boil the Breakfast Early » – BBC Live Session du Cambridge Folk Festival, 1981

« Star Of The County Down » – Live At The Menagerie, Belfast, Irlande / 1999

« Concerto de Carolan » – En direct au Massey Hall, Toronto, 1976

“Ceol Bhriotánach”

« La Chine à Hong Kong » – Vivre en Chine

« Tabhair Dom Do Lámh » – Session en direct de la BBC depuis le Royal Albert Hall, 1975

« Carrickfergus » – En direct au Symphony Hall, Boston, 1976

« Scéal Na gCapall »

« La marche française »

« Berceuse pour les morts »

“An Comhra Donn / Hornpipe de Murphy (Hornpipes)”

« Une Foire »

« Les humeurs de Ballyconnell / Bean An Fhir Rua / Cherish The Ladies » – BBC Live Session du Royal Albert Hall, 1975

« La pie bavarde »

« Country Blues »

« Joe aux yeux de coton »

DVD:

« The Morning Dew » – En direct sur « The Late Late Show – Irish Music Special », 1972, RTÉ

« Hewlett » – BBC Live Session de « The Old Grey Whistle Test », 1976

« Mná Na hÉireann » – BBC Live Session de « The Old Grey Whistle Test », 1976

« Kerry Slides » – Session en direct de la BBC de « The Old Grey Whistle Test », 1976

« Miss McDermott / Blind Mary / Planxty Drury » – BBC Live Session From The Golder’s Green Hippodrome, 1977

« La pie bavarde » – En direct sur « Meet The Chieftains », 1976, RTÉ

« An Mhaighdean Mhara / Green Grow The Rushes O » – Live On ‘Meet The Chieftains’, 1976, RTÉ

« George Brabazon » – En direct sur « Meet The Chieftains », 1976, RTÉ

« Round The House And Mind The Dresser » – En direct sur ‘Meet The Chieftains’, 1976, RTÉ

« Caitlín Triall / The East Clare Reel / Carolan’s Farewell To Music / Banish Misfortune / The Dublin Reel / The Steampacket Reel / The Star Of Munster / The Flogging Reel » – Live On ‘Meet The Chieftains’, 1976, RTÉ

« Lord Inchiquin » – En direct au château de Knappogue, 1977, RTÉ

« An Buachaill Caol Dubh » – En direct au château de Knappogue, 1977, RTÉ

« Limerick Rake » – En direct au château de Knappogue, 1977, RTÉ

« Si j’avais Maggie dans le bois » – Live à l’opéra de Cork, 1978, RTÉ

« Sea Image » – En direct sur « The Music Show », 1983, RTÉ

« Voici une santé pour la société » – Live At The National Stadium, 1985, RTÉ

« The May Morning Dew » – En direct au Hollywood Heritage Centre, Co. Wicklow, 1999

« An Poc Ar Buile » – Live à Teach Siamsa, Dingle, 1999

« Give Me Your Hand / The Trip To Durrow / Flogging Reel » – Live At Montreux / 1997

« Did You Ever Go A Courtin’ Uncle Joe » – Live At Montreux / 1997