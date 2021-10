L’anti-impérialisme que vous pouvez essayer à la maison

— de TomDispatch

Robin Rue Simmons avait été très curieux de la vérité de la vie américaine dans sa jeunesse. Mais ce n’est qu’après avoir terminé ses études secondaires, quitté son Evanston natal, dans l’Illinois, et être revenue à l’âge adulte, prête à acheter une maison dans le quartier historiquement noir dans lequel elle a grandi, qu’elle s’est plongée dans l’histoire de sa ville et a pleinement compris les politiques qui avaient maintenu les résidents noirs dans la pauvreté tout en enrichissant leurs voisins blancs. Bien sûr, ce n’est pas le genre d’histoire qu’on enseigne à l’école, même si les élèves d’aujourd’hui apprennent parfois des vérités peu recommandables sur l’empire américain. L’histoire locale est différente, peut-être parce qu’il peut être particulièrement inconfortable d’examiner comment le pillage économique de cet empire a façonné nos communautés actuelles. Pourtant, éprouver un tel inconfort peut être préférable à toute alternative – et j’écris ceci en tant que personne blanche.

En 2017, Simmons s’est présenté au conseil municipal d’Evanston et a gagné. Elle s’est intéressée à l’idée des réparations et a commencé à étudier un projet de loi qui siège au Congrès depuis des décennies. HR 40, comme on l’appelle – le nombre fait référence à une promesse non tenue de l’ère de l’après-guerre civile selon laquelle les anciens esclaves devraient recevoir 40 acres et une mule – établirait une commission pour examiner l’héritage de l’esclavage et comment la restitution pourrait être faite. Des réparations fédérales seront nécessaires pour combler le vaste écart de richesse raciale de ce pays qui est le résultat cumulatif des politiques économiquement oppressives depuis l’ère des plantations. Pourtant, Simmons savait aussi que le gouvernement fédéral n’était pas le seul lorsqu’il s’agissait de commettre de telles injustices – et là, elle avait une idée visionnaire.

« J’ai pensé, je vais commencer par un dans ma communauté », m’a-t-elle dit par téléphone. Plus précisément, elle demanderait des réparations pour les dommages causés par les politiques de logement de sa propre ville au XXe siècle, qui limitaient effectivement les résidents noirs à un seul quartier connu sous le nom de 5th Ward. Alors que la population noire d’Evanston augmentait pendant la Grande Migration, au cours de laquelle les Afro-Américains fuyaient la terreur et l’oppression dans le Sud, le 5e quartier devenait surpeuplé et le coût du logement montait en flèche. En 1940, lorsque la Home Owners Loan Corporation du Federal Loan Bank Board a dressé une carte indiquant le « risque » de prêter à certains endroits, elle a ombré le 5th Ward en rouge. Cette pratique nationale, connue sous le nom de redlining, indiquait que la région n’était pas éligible au type de prêts qui aideraient les familles blanches à créer une richesse intergénérationnelle. Aujourd’hui, les Blancs d’Evanston bénéficient en moyenne d’une valeur foncière deux fois supérieure à celle de leurs voisins noirs.

En 2019, Simmons avait réussi à inscrire les réparations à l’ordre du jour du conseil municipal d’Evanston et a rapidement obtenu un large soutien pour l’idée. Elle a ensuite dirigé le travail minutieux consistant à recueillir les commentaires de la communauté sur la manière dont une telle réparation devrait être effectuée. En conséquence, début décembre, dans quelques semaines à peine, les premières réparations par un gouvernement municipal seront accordées aux résidents noirs en reconnaissance d’une longue histoire de racisme structurel : des subventions au logement de 25 000 $ à 16 familles d’Evanston – de l’argent qui peut être mis vers une mise de fonds ou utilisé comme aide hypothécaire ou pour des réparations sur une maison existante. Ce n’est que le début des réparations à Evanston, un pas petit mais puissant. En effet, la vérité est que l’Amérique impériale n’est pas seulement une réalité lointaine. C’est aussi local que partout où vous lisez ceci, ce qui signifie que l’antidote peut également être local.

Un empire rebaptisé

Un an après que Simmons a dévoilé l’idée de réparations à ses collègues du conseil municipal, deux résidents d’Amherst, Massachusetts (où je vis), ont remarqué que les panneaux Black Lives Matter avaient proliféré dans la ville après le meurtre de George Floyd, et ont deviné que le public pourrait être enfin d’humeur à demander des réparations ici aussi. À Evanston, l’initiative était une réponse à un ensemble spécifique de politiques de logement. Pourquoi, cependant, des réparations seraient-elles justifiées dans la plupart des Amherst blancs?

La réponse, pour utiliser un terme privilégié par la généalogiste Nicka Smith, était la façon dont cette ville avait été, en substance, rebaptisée. Aujourd’hui, Amherst est connue pour sa politique et sa prospérité « progressistes », mais aux XIXe et XXe siècles, les dirigeants des villes blanches avaient systématiquement exclu les Afro-Américains du logement local et des opportunités économiques – même si, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le dur labeur des esclaves les personnes enlevées d’Afrique avaient aidé à construire l’endroit. (Oui, il y avait de l’esclavage dans le Massachusetts.)

Le changement de marque de la ville n’était pas un hasard. Dans au moins un cas, des historiens locaux ont falsifié un tableau des taxes municipales pour exclure l’évaluation des biens mobiliers humains, tentant d’effacer l’esclavage du dossier. Plus généralement, les dures vérités de l’histoire d’Amherst ont été blanchies à la chaux en faveur d’une histoire agréable sur les vertueux Européens-Américains. De cette façon, son changement de marque reflétait celui de la nation. En 2019, le revenu médian des familles blanches à Amherst était de 108 500 $, soit plus du double de celui des familles noires.

Néanmoins, au cours de l’année écoulée, grâce à des militants, la notion de réparation pour les personnes d’ascendance africaine a trouvé sa place dans l’agenda du gouvernement local. (J’ai participé à cet effort en tant que chercheur, examinant l’histoire de la ville et écrivant des rapports sur ce que j’ai trouvé.) En décembre dernier, le conseil municipal d’Amherst a adopté une proclamation « Affirmer l’engagement de la ville d’Amherst à mettre fin au racisme structurel et à atteindre l’équité raciale pour les résidents noirs, » et ce printemps, dans un geste historique dont les implications restent à déterminer, le conseil a voté en faveur de la création d’un fonds de réparations.

Il convient de noter que les personnes qui ont initialement proposé l’idée de réparations au conseil presque entièrement blanc d’Amherst étaient elles-mêmes blanches. Pendant ce temps, un comité composé presque entièrement de résidents de couleur est en pourparlers en cours avec le même organisme dans le but de modifier les pratiques policières locales pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité physique de base.

« Si vous êtes venu ici pour m’aider, vous perdez votre temps »

Pendant des années, je n’ai pas compris cette phrase : « Si tu es venu ici pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si vous êtes venu parce que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » Ces mots sont de Lilla Watson, une aînée et activiste aborigène australienne, et je vois maintenant qu’ils ont tout à voir avec les réparations. Mais j’ai toujours pensé : je ne peux pas venir t’aider ? Pourquoi pas?

Au début des années 1970, Watson était un leader dans les manifestations contre le colonialisme et la version australienne de l’apartheid, une époque où certains Australiens blancs ont effectivement approché les aborigènes pour leur demander comment ils pouvaient les aider. Watson et d’autres se sont sentis frustrés parce que ces personnes voulaient obtenir des réponses plutôt que de faire le dur travail de trouver elles-mêmes des réponses. Pour moi, cela a pris environ 37 ans (j’ai récemment eu 38 ans), mais j’ai finalement compris qu’une tendance à « aider » peut être un moyen pour les assistants potentiels de se sentir invulnérables, une façon de dire : « Je vais bien. Ce sont ces autres personnes qui ont besoin d’aide. Eh bien, permettez-moi de dire ceci maintenant : je ne vais pas bien.

La culture blanche particulière dans laquelle je suis né et j’ai grandi est criblée de dépression déchirante et, au milieu d’une richesse substantielle, d’une peur saisissante de ne pas en avoir assez. Mon père, qui est décédé subitement quand j’avais 20 ans, avait l’habitude de ne dire qu’à moitié en plaisantant : « L’argent, c’est comme ça qu’on compte les points. Papa était aussi un fervent serviteur de la communauté. Mais si une partie têtue de vous croit que l’argent est la mesure de la vie, même une grande partie du service communautaire ne suffira pas à vous sentir entier. Du côté maternel, ma mère a grandi dans une maison avec une vitrine de la taille d’un mur affichant les trophées qu’elle et ses frères et sœurs ont gagnés, faisant partie d’une famille tacite comprenant qu’un moyen de gagner l’amour était d’être très, très bon au tennis.

Mon père a à peine inventé l’idée que l’argent est le tableau de bord de la vie, une croyance au cœur de l’histoire d’origine euro-américaine et une puissante motivation pour le pillage impérialiste, passé et présent. Aujourd’hui, à l’ère des milliardaires, il est typiquement américain de lier votre valeur en tant qu’être humain à votre titre de poste, votre salaire ou votre valeur nette. Pas étonnant donc qu’une telle insécurité vive et bouillonne en moi.

Mes propres ancêtres européens sont venus en Amérique dans la pauvreté, fuyant les persécutions parce qu’ils étaient juifs. Gardez à l’esprit que les Juifs n’étaient considérés comme des Blancs par beaucoup dans ce pays qu’après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ils ont été autorisés à se fondre dans le concept de morphing de la blancheur américaine en partie grâce à des programmes publics comme le GI Bill et les prêts immobiliers fédéraux accordés aux Blancs à Evanston et ailleurs (dont les Afro-Américains étaient largement exclus). Dans ma propre famille, le succès matériel en Amérique était d’abord une question de survie, pour devenir seulement plus tard une question de richesse. Considérez notre histoire, en d’autres termes, comme le passage de la pauvreté à la comptabilité impérialiste en trois générations.

Dernièrement, cependant, j’ai remarqué que le fait de donner même des sommes d’argent modestes m’apporte un sentiment de soulagement. Pourtant, je me sens toujours si réticent à le faire ! En tant qu’Européen-Américain, j’ai complètement absorbé l’idée que la sécurité vient de la thésaurisation des ressources. La vérité semble être le contraire : une telle thésaurisation me fait me sentir mort à l’intérieur.

Un autre type de trésor

La ville d’Evanston consacre une nouvelle forme de revenu, la taxe de vente sur la marijuana à des fins récréatives, au financement de son programme de réparations. Et ce n’est que le début d’un long processus, car beaucoup plus de ressources seront nécessaires pour apporter une réparation significative aux familles éligibles.

Robin Rue Simmons est actuellement en pourparlers avec plusieurs institutions financières pour développer un nouveau type de prêt immobilier (avec des taux d’intérêt bas ou d’autres avantages) qui pourrait faire partie de la justice réparatrice à Evanston et, à terme, ailleurs. Elle souligne que ces institutions ont profité de pratiques anti-noires qui ont contribué à l’écart de richesse raciale actuel et elle se dit optimiste qu’au moins une banque « fera le premier pas audacieux et sera l’exemple pour ses collègues du secteur financier ». Elle a raison de dire que cela représenterait une nouvelle direction frappante pour le capitalisme américain. Autrement dit, je ne suis pas le seul à devoir apprendre à donner de l’argent.

Certaines personnes s’accrochent à la richesse bien au-delà de ce qui est nécessaire à la sécurité matérielle pour la même raison que ma mère, enfant, a appris à tuer ses adversaires sur un court de tennis et à gagner des trophées qu’elle pouvait rapporter à ses parents. C’est une protection contre le pire de tous les destins possibles : être inadéquat, sans valeur, mal aimé. Dans le best-seller de Brené Brown, Dare to Lead, qu’elle a écrit comme une ressource pour construire des cultures institutionnelles plus courageuses, elle écrit : . «

Il est logique qu’une enquête sur les dommages locaux et les possibilités de réparation locales se résume à cela. Après tout, vous ne pouvez pas obtenir beaucoup plus local que votre propre cœur.

Remédier aux maux d’hier et d’aujourd’hui nécessite d’ouvrir non seulement les coffres mais aussi les cœurs, tout en abandonnant les stratégies de défense et de déviation. Il faut prendre conscience que ce qui est impérial est aussi local. Peu de choses se passeront, après tout, jusqu’à ce qu’un grand nombre d’entre nous commencent réellement à ressentir la douleur de notre histoire collective. Ce n’est qu’en expérimentant la plénitude de ce qui ne va pas que nous pouvons discerner la plénitude de ce qui est nécessaire pour y remédier.

Simmons a maintenant fondé une organisation à but non lucratif appelée First Repair, pour aider à apporter les leçons d’Evanston à d’autres villes et villages. Tant de municipalités (dont Amherst) l’ont contactée au sujet de la possibilité de réparations locales qu’elle en a perdu le compte. Et en ce qui concerne HR 40, il y a deux ans, il y avait moins de 70 coparrainants à la Chambre des représentants. Aujourd’hui, il en compte 194. Cela devrait être une source d’optimisme, même modeste.

C’est Martin Luther King, Jr., qui a dit : « Nous surmonterons parce que l’arc de l’univers moral est long, mais il se penche vers la justice. Pourtant, la courbure de cet arc n’est pas gagnée d’avance. La lenteur avec laquelle l’histoire avance (ou pas) vers la justice dépend du cœur des gens ordinaires.

