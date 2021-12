L’anti-triche de Ricochet interdit plus de 48 000 pirates de Call of Duty

Eh bien, il semble que cette nouvelle solution anti-triche Ricochet pour Call of Duty fonctionne, car des milliers de tricheurs ont été interdits mardi.

Activision Blizzard parle de son anti-triche au niveau du noyau depuis un certain temps, et il semble que le battage médiatique soit quelque peu justifié. Mercredi, la société a déclaré qu’elle avait déjà donné le coup d’envoi à 48 000 tricheurs dans Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Considérant que Ricochet n’a été mis en ligne que la semaine dernière, c’est une statistique assez impressionnante.

Ricochet lui-même ne fait pas encore partie de Call of Duty: Vanguard, mais les tricheurs doivent en tenir compte, car une interdiction pourrait être à l’échelle de la série à ce stade.

Call of Duty: Vanguard a même eu des tricheurs pendant sa version bêta, bien plus d’un mois avant la sortie du jeu.

Les programmes au niveau du noyau comme Ricochet deviennent plus communs que jamais, probablement en raison de la mauvaise tricherie dans de nombreux jeux de tir à la première personne gratuits.

Valorant a été le premier grand titre à opter pour une solution anti-triche de cette nature, et il semble que les équipes derrière Call of Duty aient pris des notes. Reste à voir si cela restera une solution efficace. Pour l’instant, en tout cas, il semble que Ricochet soit un succès.