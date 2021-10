L’anti-triche du noyau arrive sur Call of Duty

Activision a dévoilé son nouveau plan pour lutter contre les tricheurs dans les modes Warzone et Vanguard de Call of Duty.

Dans un article publié sur le site Web de la franchise, la société a dévoilé son nouveau logiciel Ricochet Anti-Cheat, un package comprenant une nouvelle technologie côté serveur permettant d’identifier les mauvais acteurs. Cela s’accompagne également d’un processus « amélioré » pour les enquêtes et d’une plus grande sécurité des comptes. Cela s’ajoute à un pilote au niveau du noyau qui fonctionne pour trouver et identifier les tricheurs.

« L’engagement de l’équipe Ricochet Anti-Cheat est la poursuite incessante du fair-play, qui est combattu contre le problème sophistiqué de la triche », a écrit la société. « Nous sommes dévoués et déterminés à faire évoluer le système anti-triche Ricochet au fil du temps, en luttant pour la communauté contre ceux qui visent à gâcher leur expérience de jeu. »

Cela se lance dans Warzone pour commencer avant de venir à Vanguard lors de sa sortie plus tard cette année.

À ce jour, plus de 500 000 comptes ont été bannis de Call of Duty Warzone pour tricherie.

