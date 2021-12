L’anti-triche Ricochet arrive dans Call of Duty: Warzone… dans certaines parties du monde

Il se passe beaucoup de choses dans Appel du devoir monde cette semaine; que vous soyez enchanté par cette énorme mise à jour de Warzone Pacific qui apporte une nouvelle carte importante, la richesse des armes ajoutées à la bataille royale ou la nouvelle passe de bataille, vous avez certainement quelque chose à vous mettre sous la dent.

Et en plus de tout cela, il y a l’arrivée du très attendu anti-triche Ricochet, le propre outil anti-triche d’Activision Blizzard qui devrait rendre l’expérience Call of Duty un peu moins toxique.

Ricochet a déjà été utilisé dans le tout nouveau Call of Duty: Vanguard depuis son lancement, mais sans le pilote au niveau du noyau. Cette semaine, cependant, ce pilote au niveau du noyau arrive sur Warzone – montrant la « forme finale » du système, pour ainsi dire.

Ricochet ne vient pas dans le monde entier en même temps; il sera probablement lancé aujourd’hui (mercredi 8 décembre) pour coïncider avec le déploiement de la nouvelle carte Caldera dans Warzone. Seule la région Asie-Pacifique l’obtiendra en premier, suivie d’un déploiement plus large et plus international.

Cette version à plusieurs niveaux permet à l’éditeur de « surveiller la stabilité, de recueillir des commentaires et d’effectuer les mises à jour requises ». Vous saurez si c’est dans votre jeu car vous le verrez sur votre écran de chargement lorsque le titre démarrera.

Le développeur a clairement une grande confiance dans son nouvel outil ; la société savait même que le nouveau système anti-triche de Call of Duty finirait entre les mains de tricheurs, et voulait qu’il soit exposé afin qu’il puisse tester l’efficacité du système.

Ricochet fera d’abord ses débuts dans Warzone, puis il arrivera ensuite dans Vanguard. Si vous avez d’autres questions sur cette technologie anti-triche, sur sa nature, son fonctionnement ou son utilité, vous pouvez trouver une multitude de réponses sur le blog officiel de Call of Duty.