L’anti-triche Ricochet pour Call of Duty: Warzone est maintenant en ligne

L’anti-triche Ricochet est enfin opérationnel pour Call of Duty: Warzone.

La tricherie est un énorme problème dans Call of Duty: Warzone depuis un certain temps, bien que le ciel empoché par le but soit sur le point de s’éclaircir. Ricochet étant un pilote au niveau du noyau, les tricheurs seront probablement attrapés et recevront le démarrage avant de savoir ce qui les a frappés. De plus, Activision a récemment déclaré que l’interdiction par Ricochet pourrait entraîner une interdiction à vie de tous les futurs titres Call of Duty. Des moments désespérés, comme on dit.

Selon un article de blog d’Activision, tout cela fait partie d’un nouvel effort pour s’assurer que les tricheurs ne gâchent pas continuellement les matchs.

« Le lancement de RICOCHET Anti-Cheat représente le début de ce nouvel effort de sécurité », a déclaré Activision. «Notre équipe se concentre sur la surveillance continue et l’itération rapide des systèmes de sécurité anti-triche à travers Vanguard et Warzone. Combattre le jeu déloyal sera un effort continu, mais une bataille à laquelle nous nous consacrons. »

Il existe une certaine controverse autour des pilotes au niveau du noyau, car il est possible de surveiller les activités quotidiennes de votre ordinateur. Cependant, Activision a déclaré que Ricochet ne fonctionnerait que lorsque Call of Duty: Warzone serait ouvert.

Si la bataille royale n’est pas votre truc, le multijoueur de Call of Duty: Vanguard est gratuit ce week-end pour tout le monde.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.