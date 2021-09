L’anti-vaxxer voulait attraper Covid pour prouver qu’il était “excité” – Maintenant, elle souffre “tellement” | Monde | Nouvelles

Laura Loomer, 28 ans, originaire de Floride, a passé la plus grande partie de la pandémie à discréditer la gravité de Covid et à affirmer que le vaccin est un stratagème du gouvernement pour contrôler les gens. Elle a déclaré à ses abonnés l’année dernière: “J’espère avoir Covid juste pour pouvoir prouver que j’ai eu une intoxication alimentaire plus grave et plus mortelle qu’un virus surexcité.”

Mme Loomer a déjà tenté de se présenter aux élections en tant que républicaine et a été bannie de Twitter et d’Uber en raison de ses opinions trompeuses et islamophobes.

Maintenant, elle a contracté un cas « brutal » de Covid et supplie les gens de prier pour elle.

Elle a déclaré à ses 32 000 abonnés sur Telegram : « Hier, je me sentais mal. J’avais de la fièvre, des frissons, le nez qui coule, des maux de gorge, des nausées et des courbatures intenses qui me donnaient l’impression d’avoir été renversé par un bus dans tout mon corps.

LIRE LA SUITE: Les patrons strictement critiqués par l’ancienne pro Kristina pour le chaos des vaccins

Dans un article extrême, elle a déclaré à ses abonnés : « Ces vaccins Covid sont un poison pour votre corps et un mécanisme de contrôle permettant au gouvernement fédéral de vous suivre et de vous surveiller. »

Même après avoir contracté le Covid, elle maintient qu’elle ne se fera pas vacciner car elle aura une “immunité naturelle”.

Les conseils officiels du NHS garantissent au public que les vaccins Covid sont sûrs, efficaces et offrent la meilleure protection contre le virus.