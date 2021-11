L’anticapitalisme du XXe siècle est de retour. L’histoire se terminera-t-elle de la même manière ?

Le 20e siècle a été une période de progrès technologiques surprenants. Par rapport au mode de vie des gens moyens en 1925, la majeure partie de l’histoire humaine avant cette époque se résumait à ce que nous appellerions maintenant «camper».

À peine 30 ans plus tôt, la plupart des gens se déplaçaient à pied ou à traction animale, sauf en train. Ils éclairaient leurs maisons avec des bougies et se procuraient de la chaleur principalement en brûlant du bois, tout comme leurs ancêtres préhistoriques l’avaient fait. Ils sortirent pour utiliser la salle de bain. Ils sont morts de maladies que nous éliminons aujourd’hui avec un régime de 10 jours de pilules.

L’explosion technologique du début du 20e siècle a ses racines au 19e, lorsque ce qu’on appelait les valeurs libérales ont informé le monde occidental. Par « libéral », j’entends la liberté individuelle, les marchés libres et le gouvernement limité. Aujourd’hui, nous appelons cette vision du monde « libérale classique » ou « libertaire » (vraiment la même philosophie à différents stades de développement) parce que « libéral » ne signifie plus rien de la sorte.

Beaucoup de gens pensent que les guerres mondiales cataclysmiques étaient un prix inévitable que le monde a dû payer pour trop de liberté. C’est le contraire de la vérité. Le début du 20e siècle a vu une violente réaction contre le raz-de-marée de la liberté qui avait balayé le monde au cours du siècle précédent. Au centre de ce sentiment antilibéral se trouvait le ressentiment contre les marchés libres.

« Le laissez-faire est mort », disaient régulièrement les politiciens. C’était une prophétie auto-réalisatrice.

L’état d’esprit anticapitaliste était international et, en Amérique, bipartite. L’ère progressiste s’est généralisée avec le président républicain Teddy Roosevelt à la Maison Blanche. C’est sous Roosevelt que les graines de la branche exécutive moderne et omnipotente ont été plantées. Ces graines ont reçu des soins affectueux de la part de Woodrow Wilson alors qu’il tentait de militariser l’économie, espérant que les politiques anticapitalistes en temps de guerre deviendraient permanentes.

Il y a eu une brève pause en Amérique dans les années 1920, mais à l’étranger, la mentalité anticapitaliste s’est généralisée. Les gens ont oublié – ou peut-être n’ont-ils jamais appris – à quel point la pensée anticapitaliste était centrale pour le fascisme et le nazisme italiens. C’est pourquoi, dans les années 1930, même Hitler avait des admirateurs ici aux États-Unis. Il était considéré comme un « homme qui pouvait faire avancer les choses » en termes de dépassement des relations volontaires du marché libre pour obtenir des résultats économiques promulgués par le gouvernement.

C’est aussi la raison pour laquelle Hitler et Mussolini ont loué le New Deal de FDR. Non, le New Deal n’était pas aussi totalitaire que ce que faisaient Mussolini ou Hitler en Europe. FDR n’a jamais interdit légalement aux gens de quitter leur emploi, comme Hitler l’avait fait, afin de maintenir le « plein emploi ». Mais comme dirait Vincent Vega, « c’est le même stade ». Le New Deal a placé l’économie sous les ordres arbitraires des bureaucrates de l’exécutif, où une grande partie reste à ce jour.

La Seconde Guerre mondiale est largement considérée comme un événement glorieux. Soi-disant, les forces du totalitarisme ont été vaincues par les champions de la « démocratie », établissant un nouvel ordre mondial (novus ordo seclorum) en vertu duquel les États-Unis dirigeraient le monde pour éliminer à jamais la tyrannie.

C’est une belle histoire qui est un peu mise à mal par les faits. En vérité, les deux guerres mondiales ont été des désastres pour la civilisation occidentale. Oui, Hitler a été vaincu, mais il est difficile d’affirmer rétrospectivement que mettre la moitié de l’Europe sous la domination brutale des Soviétiques, qui ont tué dix fois plus de personnes que les nazis et étaient au moins aussi totalitaires, était une victoire écrasante.

Pire encore, les sociétés relativement plus libres parmi les Alliés sont devenues nettement moins libres. Les États-Unis sont devenus un État de garnison, d’abord pour s’opposer ostensiblement aux Soviétiques, puis au terrorisme, et maintenant… un virus. Les alliés européens sont descendus dans le socialisme dont ils ne se sont retirés que marginalement à la fin du 20e siècle. Les États-Unis semblent maintenant désireux de répéter leurs erreurs.

L’ancêtre des guerres mondiales et de tout ce qui a suivi était la mentalité anticapitaliste qui a balayé le monde dans la première moitié du 20e siècle. C’est la conviction que le pouvoir politique pouvait améliorer les résultats économiques qui a conduit à la montée de dictateurs comme Hitler et Mussolini en Europe et de dictateurs-légers comme Wilson et les Roosevelt ici en Amérique.

Comme une mauvaise suite, la mentalité anticapitaliste est de retour. Alors que le Parti républicain n’a peut-être jamais livré le marché du laissez-faire sur lequel ils ont fait campagne, ils ont compris la nécessité de lui donner au moins des paroles en l’air. Pourquoi? Parce qu’une grande partie de leurs électeurs voulaient l’entendre. Et ce sentiment parmi une grande partie du public – même si ce n’est pas une majorité – est la seule chose qui peut empêcher une nouvelle destruction de notre liberté.

Maintenant, avec le « nationalisme économique » à droite et le « socialisme démocratique » à gauche dominant la pensée de près de 100 % de la population, nous revenons au mépris quasi unanime des marchés du laissez-faire qui a défini les années 1930. Et cette fois, les États-nations sont armés d’armes nucléaires et biologiques.

Comment cette dernière épidémie de pensée anticapitaliste se terminera-t-elle ?

Cet article a été initialement publié sur tommullen.net.

Contenu syndiqué de Fee.org (FEE) sous licence Creative Commons.