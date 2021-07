“L’antidote parfait” de William et Harry aux spéculations sur la querelle royale pour le dévoilement d’une statue | Royale | Nouvelles

La statue de la princesse Diana était “collaborative”, selon le sculpteur

Les frères ont été réunis pour le dévoilement de la statue de leur défunte mère dans les jardins engloutis du palais de Kensington cette semaine. Leur relation a été tendue au cours des derniers mois et des dernières années, surtout depuis que Harry a démissionné de ses fonctions de royal senior avec sa femme Meghan Markle et encore plus depuis leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Tous les yeux étaient rivés sur les princes jeudi lorsqu’ils se sont réunis dans une démonstration d’unité pour marquer le jour où Diana aurait eu 60 ans.

Il y avait eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si le couple prononcerait des discours communs ou séparés et qui dirait quoi.

Cependant, les princes ont réussi à fournir “l’antidote parfait” à tout cela en ne prononçant aucun discours, mais en publiant une déclaration commune.

M. Myers a déclaré que l’événement semblait s’être déroulé sans hoquet majeur, mais qu’il y avait eu “quelques surprises”.

Le prince William et le prince Harry ont décidé de ne faire aucun discours (Image: GETTY)

William et Harry retirant le couvercle de la statue jeudi (Image: GETTY)

Il a déclaré : « Nous nous attendions à entendre les garçons, mais nous ne l’avons pas fait, il n’y a pas eu de discours.

«Il y aurait eu beaucoup de discussions pour savoir s’ils parleraient ensemble ‒ si vous pouvez le faire ou s’ils feraient équipe avec le même discours ou auraient des discours séparés ou qui dirait quoi.

«Et je suppose qu’en fin de compte, c’était vraiment l’antidote parfait.

«Nous avons tellement entendu parler des problèmes liés à leur relation, tellement de choses ont été dites et écrites et versées par des experts en langage corporel ou des commentateurs ou quiconque.

Les deux princes ont été réunis pour l’événement pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

“C’était probablement la bonne façon de le faire à leur avis, car en ne faisant pas de discours, en publiant une déclaration commune, tout était sur le même pied, n’est-ce pas?”

De cette façon, M. Myers a fait valoir que les garçons évitaient toutes les discussions et les commérages autour de leur relation selon qu’ils parlaient ensemble ou comment ils disaient quoi dire dans leurs discours.

La déclaration commune a été partagée sur la page Instagram du duc et de la duchesse de Cambridge et sur le site Web de la famille royale.

Il se lit comme suit : « Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

Les princes saluant leurs tantes, Sarah et Jane (Image : GETTY)

«Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”

Mme Gripper a déclaré qu’il s’agissait d’un “hommage simple mais révélateur dans les mots qu’ils ont partagés”.

La statue, qui présente une figure grandeur nature de 1 de la princesse Diana avec trois enfants, est en préparation depuis 2017.

Il était prêt il y a plusieurs années, mais son dévoilement a été retardé en raison du mariage royal de Meghan et Harry et de toute l’excitation qui en a résulté.

Il a ensuite été à nouveau retardé en raison de la pandémie et M. Myers a fait valoir que “la désintégration de la relation n’était probablement pas de bon augure pour se réunir”.

Cependant, il a finalement été décidé que la date de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana était un bon moment pour enfin l’installer dans les Sunken Gardens.

Le dévoilement était plus petit et plus intime qu’il ne l’aurait été avant la pandémie, avec seulement William, Harry, le frère et les sœurs de Diana, le jardinier, le sculpteur et les personnes impliquées dans le comité de la statue.

Mme Gripper a noté que, de la même manière que pour les funérailles du prince Philip, la nature petite et intime de celle-ci peut avoir “ajouté à la particularité” de celle-ci.

M. Myers a déclaré que c’était “un événement incroyablement émouvant” et un “projet incroyablement émouvant” pour les princes

