L’antitrust de l’Arizona App Store est mort après le lobbying d’Apple et Google

Un projet de loi antitrust sur l’App Store de l’Arizona a été officiellement retiré, à la suite du lobbying d’Apple et de Google. Le projet de loi aurait permis aux développeurs de l’État de contourner les systèmes de paiement de l’App Store, et ainsi d’éviter la commission de 15% ou 30% facturée par les entreprises.

Le projet de loi a été adopté de justesse à la Chambre des représentants de l’Arizona, mais un vote prévu au Sénat de l’État n’a pas eu lieu, et il semble maintenant que le projet de loi est mort …

Le projet de loi était en fait l’œuvre de la Coalition for App Fairness (CAF), l’organisation créée par Epic Games et Spotify pour tenter de leur permettre de vendre des achats intégrés sans payer la commission d’Apple. Le lobbying de la CAF l’a vu passer dans l’une des deux chambres de l’État.

La Chambre des représentants de l’Arizona a avancé de justesse un projet de loi qui pourrait obliger Apple à autoriser d’autres méthodes de paiement dans l’App Store. Apple avait fait du lobbying contre ce projet de loi, mais il a été adopté mercredi 31-29, et cela pourrait avoir des conséquences majeures pour iOS et l’App Store. […]

Le Sénat de l’État de l’Arizona était censé voter la semaine dernière, mais le projet de loi a été retiré de l’ordre du jour sans explication.

Le cofondateur de Basecamp, David Heinemeier Hansson – qui a eu sa propre rencontre avec Apple à propos de l’application de messagerie Hey – a impliqué la semaine dernière de la corruption. Cependant, le parrain du projet de loi a déclaré aujourd’hui à The Verge qu’il n’avait tout simplement pas les votes.

La représentante de l’État Regina Cobb, parrain du projet de loi et républicaine représentant le cinquième district de l’État, affirme qu’Apple et Google ont «embauché presque tous les lobbyistes de la ville» et ont nommé six lobbyistes spécifiques qui, dit-elle, ont incité les membres du Sénat qui avaient précédemment accepté de voter hésiter. «Nous pensions avoir les votes avant de nous rendre au comité hier, puis nous avons entendu dire que les votes n’étaient pas là et qu’ils n’allaient pas prendre le temps de le mettre en place», a déclaré Cobb à propos de la décision du Comité sénatorial du commerce. pour tirer la facture.

Cela correspond à ce que le président du Comité du commerce JD Mesnard, un républicain qui représente le district 17 de l’Arizona, a déclaré à The American Prospect vendredi de la semaine dernière: il a retiré le projet de loi parce qu’il pensait qu’il échouerait. «J’ai sondé les membres du comité et il n’y avait tout simplement pas assez de soutien pour cela», a déclaré Mesnard dans une interview avec le prospect. «Un certain nombre de membres étaient en conflit là-dessus, d’autres étaient simplement opposés. Il y avait un certain soutien pour cela, mais c’était certainement un échec. »