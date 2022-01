L’antivirus de votre PC pourrait extraire des crypto-monnaies à votre insu | La technologie

Il est probable que cet antivirus que vous avez installé sur votre ordinateur consomme toutes les ressources sans que vous vous en rendiez compte.

Lorsqu’il s’agit de sortir un ordinateur, il faut s’assurer qu’il dispose d’un bon processeur, d’une carte graphique et d’un système d’exploitation, mais aussi de certaines applications nécessaires comme un package Office et un antivirus, entre autres.

Lorsque vous installez un antivirus, vous vous attendez à ce qu’il vous protège contre toute attaque externe sur le réseau, y compris de la part des pages ou des applications qui tentent d’installer un crypto-mineur sur votre ordinateur pour profiter de vos ressources sans que vous vous en rendiez compte.

Et comme le soulignent de nombreux utilisateurs, Norton 360 Vous installez un mineur crypto appelé Norton Crypto, une fonctionnalité annoncée par la société elle-même et qui semble être désactivée par défaut.

Chaque jour, des crypto-monnaies arrivent sur le marché avec de grandes ambitions, mais ces 5 en particulier ont un avenir vraiment prometteur.

Cette fonctionnalité a été annoncée pour la première fois l’année dernière et pourtant, il existe une page FAQ sur le site Web de Norton qui explique le fonctionnement de Norton Crypto.

Fondamentalement, si elle est activée, l’application Norton Crypto utilisera les ressources de l’ordinateur de l’utilisateur pour exploiter Ethereum si certaines compatibilités matérielles sont remplies.

Pour ce faire, Norton crée un portefeuille numérique avec une clé uniquement disponible pour l’utilisateur final, le tout crypté et stocké dans le cloud.

Cependant, ce n’est pas une fonction totalement gratuite, car ils prétendent que les utilisateurs seront facturés 15% de la crypto qui lui a été attribuée, et il faut tenir compte du fait que le transfert de cette crypto-monnaie vers des sites comme Coinbase augmente également la transaction frais. .

Les exigences d’utilisation de Norton Crypto sont :

Carte graphique : Cartes Nvidia avec une mémoire minimale de 6 Go Processeur – 1 GHz RAM : 2 Go (un minimum de 512 Mo de RAM est requis pour l’outil de récupération) Espace disque dur : 300 Mo d’espace disque disponible Système d’exploitation dur : Windows 7 SP1 et versions ultérieures, Windows 8 et Windows 10

Comme on peut le voir, une carte graphique Nvidia est demandée avec une mémoire minimale de 6 Go de RAM, donc un grand groupe d’utilisateurs est hors de cette possibilité à moins d’avoir un PC haut de gamme.

Cette fonctionnalité Norton Crypto n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et est limitée aux tests.

Cependant, certains utilisateurs prétendent sur Reddit que même cette fonctionnalité Norton Crypto est activée par défaut, consommant ainsi les ressources des utilisateurs sans leur consentement.

D’autre part, Norton 360 garantit qu’il s’agit d’une fonctionnalité que l’utilisateur doit activer pour l’utiliser.