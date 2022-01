L’antivirus Norton installe un mineur de crypto-monnaie et conserve 15% des bénéfices | La technologie

Norton devient cher, au niveau de l’image, de son engagement envers les crypto-monnaies. Ce n’est pas aussi mauvais qu’il est peint, mais il y a des choses qui sont discutables.

Au cours des dernières heures, la nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux qui L’antivirus Norton installe un mineur de crypto-monnaie sans avertissement et conserve une commission de 15%.

Cela a fait exploser de nombreux utilisateurs (et d’autres qui ne le sont pas), car il était supposé que Norton exploitait des crypto-monnaies sans autorisation, à l’aide de votre PC, et en plus de cela, il en garde 15%.

C `est vrai que Norton Antivirus, même les versions payantes d’abonnement, installe un mineur de crypto-monnaie appelé Norton Crypto. Mais il n’est pas activé automatiquement. Il ne fonctionne que s’il détecte que le matériel est suffisamment puissant, et l’utilisateur donne son autorisation.

C’est quand Norton Crypto Mines Ethereum Crypto-monnaie lorsque l’ordinateur n’est pas utilisé, et Norton prend une commission de 15%… alors que c’est vous qui payez la facture d’électricité, et l’usure du PC.

Selon The Verge, Les utilisateurs de Norton Crypto se réunissent dans un bassin pour augmenter les chances de minage, puis les gains sont partagés entre tout le monde. Vous vous souvenez des clubs des piscines ou de la loterie ? Eh bien, il semble…

Par conséquent, l’accusation la plus grave doit être écartée : que Norton exploite des crypto-monnaies dans le dos du client, sans avertissement.

Mais tout le reste c’est assez discutable sur le plan éthique et commercial.

Norton télécharge d’abord le mineur de crypto-monnaie sans que l’utilisateur puisse décider s’il le veut ou non, malgré le fait qu’ils utilisent un service payant et, par conséquent, le client doit décider ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas.

À tout le moins, il prend de la place sur votre disque dur. Oui le mineur ne peut pas être supprimé directement, l’antivirus l’empêche. Vous devez désactiver l’antivirus pour pouvoir le supprimer.

Les connaisseurs ils critiquent également la monétisation du mineur. Le logiciel de minage Ethreum est gratuit, et si vous décidez d’utiliser un pool, la commission est généralement de 1 ou 2%.

La commission de 15 % de Norton semble donc assez élevée, même s’il est vrai qu’elle s’occupe de choses comme la gestion du portefeuille et la sécurité.

Enfin, un fait important que Norton ne mentionne pas est que minage de crypto-monnaies avec un PC standard, dans la plupart des cas non rentable.

Dans le test The Verge, ils ont laissé un ordinateur avec une carte RTX 3060 Ti pendant la nuit pour extraire des crypto-monnaies avec Norton Crypto. Ils gagnaient 66 cents par dollar et dépensaient 66 cents en électricité.

Alors ils ont perdu de l’argent: 15% de la commission, que Norton prend. Le seul qui a fait de l’argent… pour avoir laissé son PC tourner toute la nuit.

Norton devrait proposer l’exploitation minière en option. Le téléchargement obligatoire sur vos services de paiement ne semble pas être la meilleure décision, même s’il n’est pas activé.

Et si vous l’activez… peut-être que vous ne perdrez que de l’argent, à moins que vous n’ayez un PC très puissant ou que vous habitiez dans un pays où l’électricité est quasi gratuite.