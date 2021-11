Lanús a dessiné avec Estudiantes en début de journée

11/06/2021 à 07:12 CET

Buenos Aires, 5 nov. . .- Lanús a fait match nul 1-1 contre Estudiantes de La Plata à domicile dans l’un des deux matches qui ont débuté la vingtième journée d’un tournoi argentin qui maintient River Plate comme un leader confortable.

Leandro Díaz a ouvert le compte de la visite, tandis qu’Ignacio Malcorra, sur penalty, a égalisé pour un « Granate » resté dans 35 unités à huit de River Plate, qui recevra ce dimanche le Patronato de Paraná à la recherche de franchir une nouvelle étape vers sa couronne numéro 37 dans les tournois locaux.

Avec 12 trophées remportés à l’ère Gallardo, River cherche dans cette finale de 2021 à ajouter sa première conquête de la compétition nationale, dans une compétition qui lui est refusée depuis 2014 mais qui l’a comme le plus vainqueur du football argentin.

Dans l’autre rencontre de ce vendredi, Défense et Justice ont battu le Rosario Central 3-0 pour rester en quatrième position avec 34 points et boucler une belle campagne menée par Sebastián Beccacece.

Francisco Pizzini, Miguel Ángel Merentiel et Walter Bou ont marqué les trois buts pour une victoire qui laisse Cristian ‘Kily’ González encore plus en conflit en tant qu’entraîneur d’un Rosario Central qui n’ajoute que 24 points.

La vingtième journée se poursuivra avec plusieurs matches marquants en plus de la présentation dimanche du leader River devant Patronato : Independiente-Arsenal et Atlético Tucumán-Racing Club samedi, Vélez-San Lorenzo dimanche et Aldosivi-Boca Juniors lundi. .

fca / ga