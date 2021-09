Lanús bat Independiente et mène seul en attendant les ateliers

14/09/2021 à 6h18 CEST

. / Buenos Aires

Lanús a battu Independiente 0-1 lundi en ouverture de la onzième journée de la Ligue argentine et a assumé seul la direction en attendant le match de Talleres, la seule équipe qui pouvait l’atteindre.

Lanús a joué toute la seconde mi-temps avec un de moins pour le expulsion du milieu de terrain Tomás Belmonte et a été dominé par Independiente dans le match, mais José López Il a donné la victoire aux visiteurs avec un but de la tête à la 49e minute. Cette victoire laisse Lanús seul leader avec 23 points, suivi de Talleres, qui reçoit Platense mardi, avec 20. Independiente a terminé troisième avec 21 points. Le quatrième, à 18 ans, est River Plate, qui rendra visite aux Newell’s Old Boys mercredi. Club de course, que ce lundi nul 1-1 contre San Lorenzo, est cinquième avec 18. L’Académie a perdu par un but d’Alexis Sabella mais Nery Domínguez a marqué l’égalité déchirante dans le dernier jeu du match. L’égalité laisse San Lorenzo seizième avec 13 points.

Ce lundi trois autres matchs ont également été joués. Godoy Cruz a battu Aldosivi 4-1 mené par Fernando Gago (qui était dix-septième) et s’est hissé à la septième place avec 16 points. Elías López, Martín Ojeda, Sebastián Lomónaco et Ezequiel Bullaude ont marqué les buts de l’équipe de Mendoza et l’Uruguayen Martín Cauteruccio a été réduit pour les locaux. Après le match, un bus transportant les joueurs d’Aldosivi a été lapidé et Rufino Lucero a dû être transféré dans une clinique parce que des éclats de verre brisé lui ont pénétré les yeux. Peu de temps après, il a été rapporté que le défenseur était “en parfait état”.

En outre, Sarmiento et l’ouragan, qui errent au milieu de la table, ils ont égalé sans buts, Comme Gymnastique et Escrime La Plata et Vélez Sarsfield, qui sont loin des premières positions.

La onzième journée de la Ligue argentine se poursuivra ce mardi et se terminera mercredi.