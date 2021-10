Lanús et Unión gagnent le jour du retour du public

in

02/10/2021 à 6h45 CEST

. / Buenos Aires

Lanús et Union obtenu respectif victoires contre Aldosivi (1-2) et Central Córdoba (2-1), au début de la 14e journée du tournoi gaucho, qui marquait le retour du public dans les stades de football argentins.

Lors de la rencontre qui a commencé l’activité vendredi, Unión de Santa Fe a gagné à domicile par 1-2 contre Aldosivi dans un stade José María Minella qui avait 50% de la pleine capacité, comme déterminé par le Gouvernement National tout au plus pour ce début de retour des sympathisants. Gaston González Il a converti les deux buts du vainqueur, tandis qu’Emanuel Brítez, sur son propre but, a marqué le but de l’équipe locale, qui avait Diego Villar comme entraîneur. Aldosivi, qui a annoncé hier Martín Palermo comme nouvel entraîneur après le départ de Fernando Gago, reste dans les sous-sols du classement, tandis que Unión de Santa Fe grimpe à la onzième position.

Dans l’autre match de ce vendredi, Lanús a renoué avec la victoire en s’imposant 2-1 contre Central Córdoba pour remonter à la troisième place avec 26 points, trois derrière le leader Talleres de Córdoba. Juan Manuel López et Ignacio Malcorra a marqué les buts du vainqueur, tandis que Léonard Sequeira a ouvert le compte du casting de Santiago, qui reste dans l’avant-dernière position après cette chute.

La 14e journée, qui se poursuivra le week-end et se terminera lundi, a pour grand attrait le superclassique entre River et Boca dimanche prochain au stade Monumental. De plus, le leader de Talleres visitera Defensa y Justicia lundi, San Lorenzo visitera l’Atlético Tucumán samedi, le même jour que Vélez Sarsfield recevra Independiente, tandis que dimanche Racing Club sera le local d’Estudiantes de La Plata.