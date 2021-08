Lanús gagne à domicile et fait partie des poursuivants du leader indépendant

17/08/2021 à 6h09 CEST

. / Buenos Aires

Le Lanús a battu Godoy Cruz 3-1 ce lundi et il était escorté par Independiente, qui reste leader au classement du tournoi argentin. En revanche, la défaite de San Lorenzo et les buts de la défense et de la justice ont clôturé une surprenante sixième journée.

Grâce aux buts d’Ignacio Malcorra, José Manual López et José Sand, Lanús a battu Godoy Cruz et talonne Independiente avec Colón de Santa Fe qui est troisième à la différence de buts. Le « Grenat » local a été énergique lors de la réunion et s’est terminé dans le 2e position avec 13 points en raison de ses quatre victoires, un nul et une défaite. Sable, de Lanús, maintient sa position de meilleur tireur du tournoi avec sept buts.

Défense et Justice ont encore gagné

Le Défense et justice a retrouvé son rythme après avoir remporté un match subi par un but contre lui Sarmiento jusqu’à la fin, Lucas Barrios a scellé le match en 4-2. Les premiers buts locaux ont été marqués par Rodrigo Contreras, Francisco Pizzini, Carlos Rotondi et Nicolás Bazzana et Hugo Martínez a marqué pour Sarmiento.

Une fois qu’ils ont eu le contrôle du ballon, la Défense et la Justice sont allés chercher le cadre rival, ont maintenu la position au milieu de terrain et ont généré le jeu collectif nécessaire pour obtenir un prix à quatre reprises. À la suite de cette victoire, ceux dirigés par Sebastián Beccacece ont obtenu trois points pour s’échapper du bas du tableau et remonter à la 16e place, un de San Lorenzo.

San Lorenzo poursuit son déclin

Le San Lorenzo perdu encore ce lundi et a ajouté son troisième match consécutif sans pouvoir ajouter trois points, El ‘Ciclon’ est tombé 2-0 contre Talleres de Córdoba et est tombé à près de la moitié du classement. L’équipe dirigée par Paolo Montero a terminé le match avec deux joueurs de moins après la expulsions par Gino Peruzzi et Siro Rosane. Avec ce résultat, San Lorenzo avait un point d’avance sur Defensa y Justicia et derrière l’Atlético de Tucumán, avec huit.

Résultats exceptionnels du sixième jour

Le Indépendant il reste invaincu et mène le tournoi argentin avec 14 points, avec un avantage sur ses poursuivants immédiats Lanús et Colón, deux sur Estudiantes de la Plata et trois devant Racing et Patronato. Le ‘Red’ a gagné samedi dernier en tant que local pour 2-1 contre Rosario Central, avec deux buts de Silvio Romero et la remise d’Ignacio Russo. Au total, il compte déjà quatre victoires et deux nuls. De même, l’équipe de Julio César Falcioni continue d’espérer remporter à nouveau un titre lors de l’Apertura 2002 après son élimination rapide de la Copa Sudamericana.

D’autre part, le Plat de rivière il a encore gagné samedi dernier pour 2-0 contre Vélez Sarsfield avec des buts d’Enzo Fernández, sur penalty, et de Braian Romero. L’équipe de Marcelo Gallardo a remporté la victoire après deux défaites consécutives, dont une contre Boca Juniors en Coupe d’Argentine. Cela lui a permis de grimper à dix points et à quatre derrière le leader indépendant.

Dans ce sens Bouche perdue votre fête pour 1-0 contre Estudiantes de La Plata. A ce résultat il ajoute deux défaites qui, avec quatre nuls et zéro victoire, le conduisent au sous-sol du classement, il se place en 24ème position juste devant Rosario et Vélez avec quatre points. Fabián Noguera de l’équipe de La Plata a converti le seul but du match, cette défaite a ajouté l’inquiétude aux “xeneizes”, qui, après avoir été éliminés de la Copa Libertadores, ne retiennent que les quarts de finale de la Coupe d’Argentine comme leur seule illusion.