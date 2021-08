Lanús prend d’assaut le sommet et Boca Juniors ajoute un autre triomphe

26/08/2021 à 04h29 CEST

. / Buenos Aires

Lanús a battu Gimnasia 2-0 et a pris la tête d’un tournoi argentin qui a également enregistré ce mercredi un nouveau triomphe de Boca Juniors à domicile contre Platense par 1-3, le huitième jour.

Le « Grenat » s’est remis de la défaite subie lors de la dernière journée contre Vélez (5-1) et s’est imposé à domicile 2-0 contre Gimnasia et Esgrima La Plata grâce aux buts de José López et Ángel González. Avec cette victoire, Lanús a atteint 16 points et a battu le Racing Club par un, qui a fait match nul hier à domicile sans but avec le Central Córdoba, et par deux à Independiente, qui s’est incliné 2-0 ce mardi contre l’Atlético Tucumán en tant que visiteur.

Dans un autre match de ce mercredi, Boca Juniors a réussi à enchaîner sa deuxième victoire consécutive en s’imposant 1-3 contre Platense avec des buts de Norberto Briasco, Diego ‘Pulpo’ González et Cristian Pavón, tandis que Nicolás Bertolo a marqué pour le local. De cette façon, le ‘Xeneize’ ajoute deux victoires depuis la présentation de Sebastián Battaglia en tant qu’entraîneur pour atteindre 10 points après les six premières journées, où il a accumulé quatre nuls et deux défaites.

Dans d’autres duels joués aujourd’hui, Rosario Central est sorti du sous-sol de classification pour battre Arsenal de Sarandí 4-0 avec trois buts de Lucas Gamba et le dernier de Marcos Ruben, tandis que La défense et la justice battent les Old Boys de Newell 2-0 avec des buts de Gabriel Hachen et Francisco Pizzini. Vélez, pendant ce temps, a fait tableaux 1-1 avec l’ouragan grâce aux buts de Luca Orellano et Jhonatan Candia, respectivement.

Les autres résultats enregistrés mardi au début de cette huitième journée, Patronato a fait match nul 1-1 avec Banfield et Colón a répété le même résultat avec Sarmiento de Junín. La date s’achèvera ce jeudi avec quatre matches, où la traversée de River Plate contre Aldosivi se démarque lors d’une journée où joueront également Godoy Cruz-Unión, Argentinos-Talleres et Estudiantes-San Lorenzo.