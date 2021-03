Lanús récupère avec une victoire contre le Conseil

27/03/2021 à 03:57 CET

. / Buenos Aires

Lanús récupéré de la défaite dans le ‘Clásico del sur’ contre Banfield avec un revitalisant Victoire 4-2 sur Patronato de Paraná au début de la septième journée de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine. José Sand, Tomás Belmonte, Pedro De la Vega et Lucas Vera ont marqué les buts du vainqueur, tandis qu’Oliver Paz Benitez et Sebastián Sosa ont marqué pour les Paranaenses qui n’ont toujours pas ajouté une unité dans ce concours. Avec la victoire contre le Board of Trustees, Lanús compte 13 unités et était deux derrière le leader du Groupe B, Vélez Sarsfield, qui ce dimanche visitera Défense et Justice dans un autre des duels marquants de cette journée.

L’autre réunion de ce vendredi a enregistré la match nul et vierge entre Unión et Sarmiento de Junín, malgré les 20 cas positifs de coronavirus que ce dernier a enregistrés dans ses effectifs la semaine dernière.

La septième journée se poursuivra ce samedi avec quatre rencontres du Groupe A où se démarque la présentation du leader Colón en tant que visiteur de Platense.

Dimanche, en attendant, il y aura deux classiques remarquables: River Plate contre Racing Club et Independiente contre Boca Juniors, tandis que lundi, San Lorenzo accueillera Rosario Central.