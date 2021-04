Lanús remporte une terrible victoire contre Aragua

23/04/2021 à 04h59 CEST

. / Caracas

le Lanús a battu Aragua ce jeudi (0-1) lors de la première journée du groupe H de la Coupe d’Amérique du Sud, un duel dans lequel les Argentins n’ont eu ni succès ni rythme et ce n’est qu’à la 90e minute qu’ils ont réussi à marquer un rival qui a disputé presque toute la seconde période à 10 joueurs.

Les inexactitudes ont marqué une première mi-temps au cours de laquelle, si les défenses n’étaient pas particulièrement solides, les attaquants ne savaient pas comment profiter des espaces ouverts pour tresser des jeux qui se terminaient par des buts ou même faisaient souffrir les gardiens. À la fin des 45 premières minutes, ni Lanús n’avait pu montrer sa supériorité théorique sur le terrain malgré ses efforts, ni Aragua la possibilité de surprendre son rival quand il le cherchait. Avec le 0-0, qui semblait bon pour les locaux, les équipes se sont rendues aux vestiaires.

De retour sur le terrain, Aragua est passé de la passion à la déception, ayant sa meilleure chance en tirant un coup franc de l’aile droite. Le gardien s’est arrêté mais n’a pas rattrapé de tête et, au rebond, le Panaméen Alfredo Stephens, le plus dangereux des locaux, a donné un coup de pied à son rival José Luis Gómez à la tête, après un saut acrobatique. Il était la 48e minute, le Panaméen a vu le rouge direct puis a commencé un monologue de Lanús qui semblait destiné à marquer un but qui lui donnerait la victoire contre un Aragua insensé.

L’équipe de Luis Zubeldia l’a essayé de toutes les manières possibles mais sans aucun succès dans le stade olympique de l’Université centrale du Venezuela, sans supporters en raison de la pandémie. Lorsque le match est entré dans sa dernière ligne droite, l’équipe argentine a tenté d’imposer son jeu avec plus de nerfs que de courage et avec plus d’enthousiasme que le football. C’était à la 90e minute, quand un coup de pied de coin du côté droit a trouvé la tête du jeune homme José Manuel Lopez, qui a marqué le seul but du match.

Ainsi, Lanús a pris les trois points dans un duel dans lequel aucune équipe n’a montré ses meilleures cartes et qui permet à Garnet de sortir de la mauvaise séquence de résultats dans laquelle il s’était installé.