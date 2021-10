Lanús reste le poursuivant de River et le Racing de Gago perd à nouveau

30/10/2021 à 7h12 CEST

. / Buenos Aires

En ce début de journée marqué par le souvenir de Diego Maradona, Lanús a battu les Argentinos Juniors à domicile 0-1 rester le poursuivant du leader de River Plate, tandis que le Courses par Fernando Gago a ajouté son deuxième revers à tomber à la maison 1-2 à Défense et Justice.

Au stade Diego Maradona dans le quartier de La Paternal à Buenos Aires, Lanús a gagné 0-1 contre les Argentinos Juniors locaux avec le but converti par Lautaro Acosta, qui a laissé le « Grenat » avec 34 unités à huit du leader River Plate, qui visitera ce dimanche Estudiantes à La Plata le dix-neuvième jour du concours gaucho.

Cette date du championnat argentin est franchie par une nouvelle hommage à Diego Armando Maradona, que ce samedi il aurait eu 61 ans et que le 25 novembre prochain il fêtera le premier anniversaire de sa mort. L’Association argentine de football, la Ligue de football professionnel (LPF) et le gouvernement national ont déterminé un hommage à chaque rencontre de toutes les catégories pour l’une des plus grandes icônes du football mondial. Sous la devise # 1000PartidosPorEl10, en plus de l’entrée de tous les joueurs avec une veste honorant Maradona, 10 minutes après la première mi-temps de chaque match, les actions se sont arrêtées pour un applaudissement fermé tandis que le fond « La Mano de Dios » retentissait. le chanteur cordouan Rodrigo tandis que les écrans géants exposaient une image de la star mondiale avec la légende « Diego Armando Maradona – 1960 – & ».

En plus du stade La Paternal, ce rituel s’est répété dans le Cilindro de Avellaneda, où le Racing de Fernando Gago a ajouté sa deuxième défaite consécutive en s’inclinant 1-2 contre Défense et Justice. Walter bou et Franco Parèdes a marqué les buts du vainqueur, tandis que Enzo Copetti -de malus- décompté pour l’Académie, qui ne trouve toujours pas le cours.

En plus de l’étoile Estudiantes-River Plate, cette dix-neuvième journée aura également les croisements de Boca Juniors-Gimnasia, San Lorenzo-Godoy Cruz et Newell’s Old Boys-Independiente.